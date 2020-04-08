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Koronavirüs kapan yaşlı çift el ele tutuşarak, 6 dakika arayla hayata gözlerini yumdu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2020 09:59 | Son Güncelleme

Amerika’nın Missisippi eyaletinde yaşayan yaşlı çift, gemi tatillerinden ardından koronavirüs teşhisi konularak bir hastane odasında el ele tutuşarak 6 dakika arayla hayata gözlerini yumdu.

Koronavirüs kapan yaşlı çift el ele tutuşarak, 6 dakika arayla hayata gözlerini yumdu

Amerikalı çift Jerry ve Frances Williamson ikisi de 72 yaşında ve 50 yıldır evliydiler. Çiftin 8 tane torunu, torunlarının da 12 tane çocuğu vardı.

Yarım asırdır evli olan yaşlı çift, hayal ettikleri bir gemi seyahatine çıktıktan sonra koronavirüsüne yakalandılar. Hastaneye gittikten sonra, solunum cihazlarına bağlanan çift ancak bütün çabalara rağmen kurtulamadılar. Çiftin hangi gemi seyahatine katıldıkları ve nereye gittikleri açıklanmadı.

CENAZE FACEBOOK’TAN CANLI YAYINLANDI

Çiftin evlerinde cenaze töreni düzenleyen Papaz Rick Clark “ İnanç onların hayatlarının merkezindeydi ve artık acı çekmiyorlardı.” dedi.

Koronavirüsü tedbirleri bağlamında sosyal mesafelerini korumak için cenaze törenine katılamayan sevdikleri için çiftin cenazesi, Facebook’ta canlı olarak yayınlandı.

Çiftin vefat ettiği Missisippi eyaletinde 1700’den fazla vaka yaşandı ve 51 kişi vefat etti.

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