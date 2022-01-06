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Koronavirüs karantina süresi 7 güne düşürüldü, Mehmet Ceyhan'dan tepki geldi: Bulaş riskini göze alıp...

06.01.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüste karantina süresi 14 günden 7 günde indirildi. Alınan kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer." dedi. Omicron kaynaklı vaka sayısındaki tırmanışa rağmen böyle bir karar alınmasına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepki geldi.

Koronavirüs karantina süresi 7 güne düşürüldü, Mehmet Ceyhan'dan tepki geldi: Bulaş riskini göze alıp...

Omicron alarmı sürerken Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı da uzun süre sonra ilk kez 60 binin üzerine çktı. 5 Ocak koronavirüs tablosuna göre son 24 satte pozitif vaka sayısı 66 bin 467 olarak kaydedildi. Omicron kaynaklı vaka sayılarındaki hızlı ve ani yükseliş endişe yaratırken, Sağlık Bakanlığı karantina süresinde değişikliğe gitti. Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Bakan Koca, pozitif vakaların karantina süresinin 7 gün olarak belirlendiğini duyurdu.

BAKAN KOCA: KARANTİNA SÜRESİ 7 GÜN OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Saplık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5'inci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler, son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz." ifadelerini kullandı.

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MEHMET CEYHAN'DAN TEPKİ

Karantina süresinin düşmesine Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ise tepki geldi. Ceyhan yaptığı açıklamada söz konusu kararın "Biraz bulaş riskini göze alıp işlerin yürümesini sağlamak" amacıyla alındığını iddia etti.

Prof. Dr. Ceyhan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

“İzolasyon süresinin 7 güne indirilmesinin (Bazı ülkelerde test kontrollü 5 gün, bazı ülkelerde test kontrolsüz 5 gün, bazı ülkelerde 7, bazı ülkelerde 10 gün) nedeni bu süre sonunda bulaş riskinin ortadan kalkması değil, biraz bulaş riskini göze alıp işlerin yürümesini sağlamaktır”

ADADA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Mehmet Ceyhan karantina
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