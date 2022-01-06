Koronavirüs karantina süresi kaç gün oldu? Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşılı, aşısız ve temaslı karantina süresi!

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama sonrası karantina sürelerinde güncellenme yaşandı. Covid-19’a sahip kişilerin karantina süreleri daha önce 14 gün idi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca'nın yayınladığı yazılı açıklamada yeni süre açıklandı. Peki koronavirüs karantina süresi kaç gün oldu?

KORONAVİRÜS KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?

Bilim Kurulu Toplantısı'nda karantina süresi hakkında önemli bir karar alındı. Dünyanın pek çok ülkesinde karantina sürelerinin 5 güne çekilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı da Türkiye'deki koronavirüs karantina süresini güncelledi. Sosyal hayatın ve işleyişin devam edebilmesi için önem arz eden karantina süresi, aşısız veya hatırlatma dozunun üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişilerde 7 gün olarak belirlendi. Ayrıca 5. günde yapılan testin negatif çıkması durumunda karantinanın sona ereceği ifade edildi.

Sağlık Bakanı Koca'nın yayınladığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.

Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler."

