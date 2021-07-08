"Koronavirüs karantinası kaç gün?" , "Temaslı izolasyon süresi kaç gün?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Virüsün bulaşmasını engellemek için başlatılan bu uygulamada karantinada kalacak kişinin karantina süresi, hastalığın şiddetine göre değişkenlik gösteriyor. İşte ayrıntılar...

Koronavirüs yaptıran kişinin testi pozitif çıktıysa ve bu kişide semptom görülmüyor ya da hastalığı hafif geçiriyorsa 14 gün karantinada kalmalıdır. Aynı zamanda bu kişilerin tedavi sürecini evde geçirmiş olması veya hastanede 24 saatten fazla kalmamış olması gerekmektedir. Kişinin hastanede yatarak tedavi olduğu durumda ise, yani koronavirüse yakalanan kişi 24 saatten fazla süredir hastanede yattıysa, bu kişi 14 gün karantinada kalır. Hastalık sürecinde yoğun bakımda yatan ya da bağışıklık sistemini baskılayan ek bir hastalığı var ise bu kişi testi verdikten sonra 20 gün boyunca karantinada kalmalıdır.

Brezilya ve Güney Afrika varyantları Dünya Sağlık Örgütü tarafından tehdit edici varyant olarak tanımlanıyor. Bu varyantlar Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilirse karantina süresi olarak 14 gün veriliyor. 14. günün sonunda PCR testi yapılıyor. Söz konusu testin negatif olduğu durumda karantina bitiyor. Ancak test pozitif ise kişinin karantinada kalma süresi 20 güne uzuyor. 20 gün dolduktan sonra PCR testi tekrar yapılmıyor ve karantina süreci sona eriyor.

TEMASLI İZOLASYON SÜRESİ KAÇ GÜN?

Yakın temaslıların karantinada kalma süresinin 14 gün olduğu açıklandı. Bu süreç boyunca kişi herhangi bir semptom göstermezse karantina PCR yapılmadan 14. günün sonunda bitiyor. Ancak söz konusu kişiler uyulması gereken tedbirlere dikkat etmek zorundadır.

Yakın temaslı olan ve karantina döneminde semptom göstermeyen kişilerde PCR testi 10. gün yapılıyor. Söz konusu testin sonucu negatifse karantina 10. günün sonunda 11. günden itibaren biter. PCR testi sadece kapasitenin uygun olduğu durumlarda yapılır. Yakın temaslılarda karantinanın 10 günden önce bitmesi söz konusu değildir.



