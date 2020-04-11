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Koronavirüs karantinasındalar! Yetkililerden yardım istediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 09:51 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da 4 kişilik Karaçam ailesi koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrası kendilerini evde karantinaya aldı. Aile karantinada ihtiyaçlarını gideremediği için yetkililerden yardım istiyor.

Koronavirüs karantinasındalar! Yetkililerden yardım istediler

Avcılar'da oturan Caner Karaçam'ın iddiaya göre bir hastanede kaptığı koronavirüsü tüm aileye bulaştı. 4 kişilik Karaçam ailesinin hepsinin testlerinin pozitif çıkması sonrası doktorlar aileye eve gitmesini söyledi. Aile kendi evlerinde karantinaya girdi. Günlerdir hiçbir yere çıkamayan aile fertlerinin yakınları ise yardım etmeye başladı ancak aile dışarıya çıkamadığı için ihtiyaçlarını gideremediği için yardım beklediğini söyledi.

'ERZAK YARDIMI İSTİYORUZ'

Çektiği video ile seslerini duyurmaya çalışan Karaçam ailesinden Caner Karaçam, koronanın kendisine hastaneden bulaşmış olabileceğini düşündüğünü söyleyerek, "22 yaşındayım babam ve annem 52 yaşında ablam 24 yaşında. 3 gündür hiçbir şekilde dışarı çıkmıyoruz. Ailemiz de durum çok kötü olan yok. Faturalarımız ve kiralarımız duruyor market alışverişi yapmamız lazım. Erzak yardımı istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar koronavirüs

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