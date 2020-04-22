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Koronavirüs kaygısı idrar sorununu tetikliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.04.2020 11:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs için alınan önlemler fiziksel olarak kişileri korusa da ruhsal yönden fazlasıyla etkilediği herkes tarafından kabul ediliyor. Yaşanan kaygı ve stresin bu süreçte idrar sorunlarını artırabileceğine dikkat çeken Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Koronavirüs kaygısı idrar sorununu tetikliyor

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) insanların yaşadığı stresi ve kaygı düzeyini olumsuz yönde etkiledi. Yaşanılan bu stresli günlerde özellikle kaygı problemlerine ve panik atak durumlarına daha sık rastladıklarını ifade eden Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Kaygı ve stres mesanenin bazı işlevsel hastalıklarını da arttırabiliyor. Örneğin, aşırı aktif mesane nedeniyle, ani sıkışma hissi, sık idrar ve bazen sıkışma tipi idrar kaçırma yaşayan hastalarımızda bu yakınmalar artabiliyor. Bu kaygının etkilediği bir diğer hastalık ise mesane ağrısı sendromu / interstisyel sistit kompleksi. Kaygı durumundan dolayı mesane ağrısının şiddeti artabiliyor. Özetle, bu tür mesane hastalıkları bizim kaygı durumumuzdan etkilenebiliyor. Hastalarımıza kaygı düzeylerini azaltmaları için evde kaliteli zaman geçirmelerini, mümkün olduğu kadar spor yapmalarını, imkân varsa önlemlerimizi alarak dışarıda açık havada yürüyüş yapmalarını öneriyoruz.” diye konuştu.

Geceleri yaşanan idrar kaçırmanın sıklıkla çocuklarda görülen bir durum olmakla birlikte, çok seyrek olarak erişkinlerde de görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Bunu her türlü stresin ve uyku bozukluğunun arttırdığını gözlemlerimizin sonucunda söyleyebiliriz. Uykuda idrar kaçırmaya yatkın olan kişiler; çok yorgun olduklarında, stresli olduklarında bu problemi daha sık yaşarlar. Günümüzde yaşadığımız kaygı durumları da gece idrar kaçırmayı arttırabilir. Veya gece idrara daha sık çıkmaya yol açabilir.” açıklamasında bulundu.

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA MECBUR KALMADIKÇA BİR ŞEY TÜKETMEYİN

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, birçok kişinin mağdur olduğu gece tuvalete gitme problemini azaltmak içinse şu önerilerde bulundu: “Tavsiyemiz akşam yemeği yedikten sonra gece yatana kadar geçen sürede mecbur kalmadıkça sıvı almamak ve yemek yememek. Akşam yemekten kalktıktan sonra insanlara yatana kadar olan zamanda hem katı hem de sıvı almamayı öneriyoruz. Özellikle idrara kalkan veya gece idrar kaçırma problemi olan kişiler için bunu belirtmek istiyorum.”

Gün içerisinde aşırı sıvı alımının gece idrar kaçırmayı arttırdığını ifade eden Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Özellikle kilo alımının bu hastalıkları arttırdığını biliyoruz. Yemeğe dikkat edilmeli ve evde kaldığımız bu günlerde kilo almaktan kaçınmalıyız. Aşırı alkol ve gıda tüketimi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Altını çizmek istediğim bir diğer nokta ise; hastalıklardan korunmak için aldığımız aşırı vitaminler ve gıda takviyeleri. Bunları ancak doktor tavsiyesi ile almalıyız. Bu maddelerde yersiz ve gereksiz kullanım böbrek ve mesane üzerine zararlı etki gösterebiliyor.” şeklinde konuştu.

MESANE PEDİ KULLANIMI ÖNERİLİYOR

Özellikle, yatağa bağımlı ya da hareket güçlüğü yaşayan hastalarda idrar kaçırma probleminden dolayı geceleri uyku bozukluğu yaşayan kişilerin mesane pedi kullanmasının aynı zamanda hijyenik açıdan da faydalı olduğuna dikkat çeken Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Hastalarımızda hijyenik sorunların gelişmemesi adına, fonksiyonel idrar kaçırma problemi yaşayan hastalarımıza mesane pedlerini öneriyoruz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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