Koronavirüs kaygısından kurtulmak mümkün mü? O haberlere dikkat!

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, korona virüs ile ilgili sosyal medyada çıkan haberler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Korona virüs salgınının, özellikle sosyal medyada da gündemi belirleyen ve en çok konuşulan konuların başında geldiğini belirterek, "Doğru bilgilerinde paylaşıldığı kadar yanlış bilgilerin de bulunduğu uçsuz bucaksız bir mecra olan sosyal medyaya dikkat edilmesi gerektiğini bilimsel niteliği olmayan asılsız, asparagas denilen haberlerin, kişide endişe, korku, panik oluşturabileceğini ortaya çıkan bu karamsarlığın ise psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebiliyor" dedi.

'KAYGI VE PANİK HALİ OLUŞTURUYOR'

Virüs salgınıyla ilgili olumsuz paylaşımların insanı gelecek kaygısına sürüklediğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, "Sosyal medyada yanlış ve kaygıya yol açan haberlerden prim sağlayan sahte hesaplar olduğunu da unutmamak gerekir. Bu paylaşımlardan prim kazanan hesapları takip etmemek psikolojik kaygıların önüne geçecek ilk yöntemdir. Evde geçirilen bu sürede büyük küçük demeden herkes bu sosyal mecrada kaybolup gidiyor. Etkileşimin anlık olduğu bu mecrada özellikle diğer bireylerle yapılan yorum ve sohbetlere de dikkat etmek gerekiyor. İzlenen veya okunan içerikler hakkında sizden farklı yorumda bulunan kişilerle çatışma yaratabilecek paylaşımlardan kaçınılmalıdır. Gereksiz tartışmaların psikolojinizi etkileyeceğini unutmayın" diye konuştu.