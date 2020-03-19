Koronavirüs kaygısıyla nasıl başa çıkabiliriz?

Dünyayı ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir konu haline gelen koronavirüs salgını, eğitimden iş yaşantımıza kadar birçok alanı etkisi altına alıyor. Sağlık açısından mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması uyarıları gelirken, uzmanlar bu süreçte aile ve sosyal çevre ile iletişimi güçlü tutmanın kişiyi psikolojik olarak güçlendireceğini söylüyor. Koronavirüs durumunu olağan sıkıntılardan biri olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Çakır, “Korona virüs haberleriyle aşırı ilgilenmek, sadece bu konuya kilitlenmek, anksiyeteyi arttırır” dedi.

“HAYATI KONTROL ETMEYE ÇALIŞMAYIN”

Birtakım önlemlerle bu sürecin daha kolay atlatılacağını ifade eden Sibel Çakır, şunları söyledi;

“Bilinmezliğe karşı toleransınızı arttırın. Hayat zaten sık sık iyi ve kötü sürprizler yaşatır. Yaşamın değişmez kuralı gelecekten beklentilerimize karşın, hayatın bildiği okuması ve kendi sistemi ile devam etmesi. Bunu kabullenip, hayatı nafile biçimde kontrol etmeye, değiştirmeye çalışmayalım. Aslında anksiyete ile savaşmamak lazım. Yani neye çok direnirsen, bir şekilde sürmesine de katkıda bulunursun. Bu uykusuzla savaşıp hiç uyuyamamak gibi bir durum. Bunun yerine salgın riski ve önlemlerini de, yaşadığımız sıkıntılardan biri gibi kabullenmek, aşırı tepkilerden ve davranışlardan kaçınmak iyi bir yol. Salgın ile ilgili tüm haberleri izlemeye çalışmak, hastalığın bütün belirtilerine karşı aşırı dikkat kesilmek, gece gündüz buna odaklanmak algımızı bozarak, her normal işareti yanlış yorumlayıp kaygı düzeyimizi tırmandırır. Titiz ve mükemmelliyetçi kişilerin zihnimizin genelde kötü senaryolara odaklanmak gibi eğilimi olabilir. Hastalık kapsak bile iyileşme ve zarar görmeden çıkma olasılığı çok yüksek, ölüm oranı çok düşük ve biz paniklediğimizde bu objektif gerçekleri unutuyoruz. Bilinmezlikler, her zaman daha ciddi tehlikelerden çok daha korku veriyor bize”