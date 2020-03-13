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Koronavirüs Kazakistan’a da sıçradı!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2020 13:40 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını Kazakistan’a da sıçradı, ülkede iki kişide hastalık tespit edildi. Önlemleri artıran Kazakistan; Türkiye, Almanya ve İngiltere’nin de aralarında olduğu 11 ülkeyle olan uçuşlarını sınırlandırdı.

Koronavirüs Kazakistan’a da sıçradı!

Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, ülkede ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiğini açıkladı. Basın toplantısında konuşan Birtanov, “İki vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” dedi. Virüs saptanan iki hastanın Almanya'dan geldiği ve Almatı’da bulundukları belirtildi.

Yetkililer, ilk vakaların da ortaya çıkmasıyla virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla tedbirleri artırdı.

Bu kapsamda 11 ülkeyle olan uçuşlar sınırlandırıldı.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Gelişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, uçuşlara sınırlama getirilen ülkeler arasında Türkiye, Almanya, İngiltere, Hollanda, Macaristan, Çekya, Polonya, Ukrayna, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan yer alıyor.

AZERBAYCAN'DA İLK ÖLÜM

Azerbaycan’da korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı, korona virüs vakasının tespit edildiğini 1 kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, İran’a tedavi için giden 51 yaşındaki kadının Azerbaycan’a döndükten sonra rahatsızlandığı kaydedildi.

Yapılan testler sonucunda koronavirüs ve şiddetli böbrek yetmezliğinin son aşamasında olduğu tespit edildi. Hastanın ciddi akciğer hasarı ve solunum yetmezliğinin yanı sıra şiddetli bağışıklık düşüklüğüne sahip olduğu açıklandı.

Yetkililer, acilen yoğun bakıma alınan hastanın tüm çabalara rağmen, kronik komplikasyonları şiddetlendiğini, çok sayıda organ yetmezliğinin oluştuğunu ve hayatının kurtarılmasının imkansız hale geldiği kaydedildi.

Öte yandan Azerbaycan’da daha önce koronavirüsten 3 kişi iyileşmişti.

KENYA'DA İLK VAKA

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe basına yaptığı açıklamada, 5 Mart'ta ABD'den başkent Nairobi'ye İngiltere üzerinden dönen bir vatandaşlarında virüse rastlandığını açıkladı.

Karantinadaki hastanın sağlık durumun iyi olduğunu aktaran Magwe, bu kişinin temas kurduğu herkesin takip altına alındığını da vurguladı.

Afrika kıtasında Kenya'nın yanı sıra Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki yaklaşık 160 virüs vakasının 3’ü ölümle sonuçlandı.

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