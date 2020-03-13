Koronavirüs Kazakistan’a da sıçradı!

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Gelişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, uçuşlara sınırlama getirilen ülkeler arasında Türkiye, Almanya, İngiltere, Hollanda, Macaristan, Çekya, Polonya, Ukrayna, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan yer alıyor.

Bu kapsamda 11 ülkeyle olan uçuşlar sınırlandırıldı.

Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, ülkede ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiğini açıkladı. Basın toplantısında konuşan Birtanov, “İki vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” dedi. Virüs saptanan iki hastanın Almanya'dan geldiği ve Almatı’da bulundukları belirtildi.

Yapılan testler sonucunda koronavirüs ve şiddetli böbrek yetmezliğinin son aşamasında olduğu tespit edildi. Hastanın ciddi akciğer hasarı ve solunum yetmezliğinin yanı sıra şiddetli bağışıklık düşüklüğüne sahip olduğu açıklandı.

Yetkililer, acilen yoğun bakıma alınan hastanın tüm çabalara rağmen, kronik komplikasyonları şiddetlendiğini, çok sayıda organ yetmezliğinin oluştuğunu ve hayatının kurtarılmasının imkansız hale geldiği kaydedildi.

Öte yandan Azerbaycan’da daha önce koronavirüsten 3 kişi iyileşmişti.

KENYA'DA İLK VAKA

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe basına yaptığı açıklamada, 5 Mart'ta ABD'den başkent Nairobi'ye İngiltere üzerinden dönen bir vatandaşlarında virüse rastlandığını açıkladı.

Karantinadaki hastanın sağlık durumun iyi olduğunu aktaran Magwe, bu kişinin temas kurduğu herkesin takip altına alındığını da vurguladı.

Afrika kıtasında Kenya'nın yanı sıra Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki yaklaşık 160 virüs vakasının 3’ü ölümle sonuçlandı.

