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  4. Koronavirüs kılığına girip farkındalık yaratmak isteyen ünlü tiyatrocuyu köpek kovaladı

Koronavirüs kılığına girip farkındalık yaratmak isteyen ünlü tiyatrocuyu köpek kovaladı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2020 10:02 | Son Güncelleme

Bursa’da karınca, geyik, ayı, kartal kostümleri giyerek farkındalık oluşturan ve halkı gündeme ilişkin uyaran ünlü tiyatrocu Bahtiyar Keskin bu sefer de salgına dikkat çekmek için virüs kılığına girdi. Bahtiyar Keskin, virüse benzettiği ilginç kostümüyle maskesiz gezen ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyardı. Ancak ilginç kostümüyle köpeği kızdıran tiyatrocu, hayvanın peşine düşmesiyle nereye kaçacağını şaşırdı.

Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, daha önce bir çok kılığa girip farklı konularda vatandaşları bilinçlendirmişti. Bu defa kendi hazırladığı koronavirüs kostümünü giyip Bursa’nın muhtelif yerlerinde gezen tiyatrocu, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyarıp maske taktırdı. Sosyal mesafe kurallarına uymayanları ise sosyal mesafeye getirdi.

KÖPEKTEN KAÇTI

Kırmızı renkli küre şeklindeki kostümü gören bir köpek ise, tiyatrocuyu kovalamaya başladı. Köpeğin kendisini ısıracağından korkan tiyatrocu, hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlara şahit olan vatandaşlar kahkahaya boğuldu.

DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI

Parklarda masa masa gezen Bahtiyar Keskin, koronavirüsün ne kadar tehlikeli olduğunu söyleyip, vatandaşların maske takmasını istedi. Örnek bir davranışa imza atan tiyatrocu herkesten takdir topladı.

Koronavirüse dikkat çekmek için böyle bir faaliyete imza attığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "Ben birçok sosyal sorumluluk projesi için çeşitli kılığa girerek farklı gösteriler yapıyorum. Bugün de koronavirüs kostümü giyip Bursa’da sosyal mesafe kurularına uymayanları ikaz edip, maske takmayanlara gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Sağ olsun vatandaşlar uyarılara kulak verip maskelerini taktı. Sosyal mesafesini korumayanlar mesafesini korudu. Maksadım koronavirüse karşı vatandaşları bilinçlendirmek" dedi.

(İHA)

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