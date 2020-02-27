Koronavirüs kimlerde görülüyor? Çarpıcı rakamlar

Koronavirüste ölüm oranlarıyla ilgili 17 Şubat tarihli verilere göre bilgi aktaran merkez, yaptığı araştırmalar neticesinde koronavirüsten en çok ölümün 80 yaş ve üstünde görüldüğünü açıkladı. Ayrıca kronik hastalığı bulunanlarda koronavirüs riski herhangi bir hastalığı olmayanlara göre daha fazla. İşte koronavirüsle ilgili çarpıcı rakamlar...