Koronavirüs kimlerde görülüyor? Çarpıcı rakamlar

Koronavirüste ölüm oranlarıyla ilgili 17 Şubat tarihli verilere göre bilgi aktaran merkez, yaptığı araştırmalar neticesinde koronavirüsten en çok ölümün 80 yaş ve üstünde görüldüğünü açıkladı. Ayrıca kronik hastalığı bulunanlarda koronavirüs riski herhangi bir hastalığı olmayanlara göre daha fazla. İşte koronavirüsle ilgili çarpıcı rakamlar...
Wuhan'dan dünyaya yayılıyor!
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (coronavirus) salgınında 2 bin 801 kişi yaşamını yitirdi. Virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 82 bin 100'ü geçti.
Küresel salgın hızla büyümeye devam ederken Çin Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi'nin 17 Şubat tarihli verileri, koronavirüste ölüm istatistiklerini paylaştı.
YAŞLARA GÖRE ÖLÜM ORANLARI
İşte ilgili yaş grubunda hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranları:
80 yaş ve üstü: Yüzde 14.8
70-79 yaş: Yüzde 8
60-69 yaş: Yüzde 3.6
50-59 yaş: Yüzde 1.3
40-49 yaş: Yüzde 0.4
30-39 yaş: Yüzde 0.2
20-29 yaş: Yüzde 0.2
10-19 yaş: Yüzde 0.2
0-9 yaş: Ölüm yok
EN ÇOK HANGİ CİNSİYETİ ETKİLİYOR?
Koronavirüsten ölümler en çok erkeklerde görülüyor. Bunun sebebi ise Çin'deki erkeklerde sigara içmenin çok yaygın olmasına bağlanıyor. Sigara içmek solunumsal komplikasyon riskini artırıyor.
Erkek: Yüzde 2.8
Kadın Yüzde 1.7
KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN HASTALIKLARI
Mevcut bir hastalığı olmayanlarda ölüm oranı yüzde 0.9. Hastalarda koronavirüsten ölüm riskini artıran mevcut hastalıklar ise şunlar:
Kardiyovasküler (Kalp veya kan damarlarının hastalıklarını içeren gruba verilen genel bir isim) hastalıklar: Yüzde 10.5 Diyabet: Yüzde 7.3 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH): Yüzde 6.3 Hipertansiyon: Yüzde 6 Kanser: Yüzde 5.6 Hastalığı olmayanlar: Yüzde 0.9
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