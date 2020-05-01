HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs kısıtlamaları altında olaylı 1 Mayıs kutlamaları

Koronavirüs kısıtlamaları altında olaylı 1 Mayıs kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 11:24 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çiçek bırakmak isteyen DİSK üyeleri ve genel başkanı, polis tarafından gözaltına alındı.

Koronavirüs kısıtlamaları altında olaylı 1 Mayıs kutlamaları

Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yine olaylı başladı.

İstanbul’da Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'na çiçek bırakmak isteyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, Beşiktaş'taki Genel Merkez binası önünde toplandı. 25 kişilik gruba, sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle polis müdahale etti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

DİSK, Twitter üzerinden, 1 Mayıs çelenginin polis müdahalesi sonucunda parçalandığını duyurdu.

"Kanlı 1 Mayıs" olarak anılan 1977'deki kutlamalar sırasında Kazancı Yokuşu'nda 34 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Taksim'de kutlama yapılması her yıl tartışmalara neden oluyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gözaltındayız! Bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış!“ ifadelerini kullandı.

İktidara eleştiri

Polisin müdahale gerekçesini de sert bir dille eleştiren Çerkezoğlu, “İktidar öyle bir virüs keşfetti ki işçiler çalışırken bulaşmıyor, sosyal fiziki mesafeyi koruyarak Taksim 1 Mayıs meydanında çelenk bırakırken bulaşıyor! Bu virüsün adı vahşi sermaye düzenidir! Bu düzene karşı Yaşasın 1 Mayıs“ ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, "Saat 21:00'de balkonlardan marşlarımızla, alkışlarımızla hesap soruyoruz!“ çağrısını da paylaştı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) de, polis müdahalesinin "utanç verici” olduğunu söyledi.

TİP milletvekili Barış Atay, polisi "emekçi düşmanı" olmakla suçladı.

1 Mayıs bu yıl koronavirüs pandemisi kapsamında getirilen toplumsal kısıtlamalar nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sınırlı bir biçimde kutlanıyor. İstanbul Valiliği’nden daha önce izin almış olan sendika ve konfederasyon temsilcilerinin Cumhuriyet Anıtı’na çiçek bırakması planlandı. TSİ 14.00'te sosyal medya üzerinden miting yapılacak.

DW/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendiAdalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi
Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Kanıt gördüm

Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Kanıt gördüm

2011'deki kanlı saldırının şüphelisi yakalandı

2011'deki kanlı saldırının şüphelisi yakalandı

Olay itiraflar! 'Bazı olayları kaldıramadı'

Olay itiraflar! 'Bazı olayları kaldıramadı'

İlginç itiraf: Adada komiklik olsun diye gaz çıkaran...

İlginç itiraf: Adada komiklik olsun diye gaz çıkaran...

Türkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruz

Türkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruz

Dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Hastaların yüzde 90'ı...

Dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Hastaların yüzde 90'ı...

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Playstation 4

Playstation 4

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Diğer Haberler
Bartın'da 5 gündür koronavirüs vakası görülmüyor

Sevindiren haber! 5 gündür koronavirüs vakası görülmüyor

Kadıköy'de izinsiz 1 Mayıs gösterisine gözaltı

Kadıköy'de izinsiz 1 Mayıs gösterisine gözaltı

Sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Koronavirüs tedavisinde kullanılan helmet maske üretildi

Koronavirüs tedavisinde kullanılan helmet maske üretildi

Son dakika: Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

81 ilde dev uygulama! 3 bin 837 kişiye idari ve adli işlem

3 bin 837 kişiye idari ve adli işlem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.