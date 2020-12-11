HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

11.12.2020 12:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının genişleyip genişlemeyeceği ile ilgili olarak "Bizim Bilim Kurulu'nda öyle bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının genişleyip genişlemeyeceği ile ilgili de açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

KISITLAMALAR GENİŞLEYECEK Mİ?

Bizim Bilim Kurulu'nda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu’nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9’dan itibaren pazartesi sabahı 5’e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: SaygısızlıktırCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
HDP'li vekilden skandal hareket! Elini arka cebine götürüp...HDP'li vekilden skandal hareket! Elini arka cebine götürüp...
AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman?AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...

Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi'ne ilişkin açıklama!

Türkiye'den AB'ye sert tepki! 'Reddediyoruz'

HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin arka cebindeki telefonu alarak delilleri örtbas etmeye çalıştı

HDP'li vekilden skandal hareket! Elini arka cebine götürüp...

Azerbaycan’a kimlikle gidiliyor mu? Azerbaycan’a vize var mı? Azerbaycan kimlikle gidilir mi?

Azerbaycan’a kimlikle gidiliyor mu? İşte yeni karar!

İbrahim Çolak ne yaptı? Leyla Salinger kimdir? İbrahim Çolak neden intihar etti? Leyla Salinger'in Twitter paylaşımları!

İşte intiharına neden olan o paylaşımlar!

Beylikdüzü D-100'de sürücülerin cezadan kurtulmak için yaptıkları pes dedirtti

D-100'de 'pes' dedirten görüntüler! Cezadan kurtulmak için...

Meteoroloji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.