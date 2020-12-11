Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının genişleyip genişlemeyeceği ile ilgili de açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

KISITLAMALAR GENİŞLEYECEK Mİ?

Bizim Bilim Kurulu'nda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu’nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9’dan itibaren pazartesi sabahı 5’e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz.



