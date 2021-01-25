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  4. Koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü: 35 gözaltı

Koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü: 35 gözaltı

25.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Hollanda'da kısıtlama karşıtı protestolar sırasında polisle yaşanan çatışmalar sonrası 35 kişi gözaltına alındı.

Avrupa'nın bir çok ülkesinde koronavirüs salgının nedeniyle kısıtlamalar protesto edildi. Salgına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırıldığı Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde Kovid-19 kısıtlamaları halkı sokağa döktü.

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Eindhoven’da önlemlere yönelik devam eden protestolarda protestocuların mağaza ve dükkanları yağmaladığı, bir polis aracını da ateşe verdiği belirtildi.

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TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHELE

Polisin de tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla olaylara müdahale ettiği ifade edildi.

Protestoların diğer bazı bölgelere de sıçradığı ülkede başkent Amsterdam’da da polisin gösterilere müdahale ettiği belirtildi.

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Eindhoven şehrindeki benzer manzara başkent Amsterdam'da da yaşandı.

Protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı. Protestolarda 35 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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