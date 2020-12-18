HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs kısıtlamalarını ihlâl eden Japonya Başbakanı Sufga halktan özür diledi: "Davranışlarımı acilen gözden geçirmem gerek"

Koronavirüs kısıtlamalarını ihlâl eden Japonya Başbakanı Sufga halktan özür diledi: "Davranışlarımı acilen gözden geçirmem gerek"

18.12.2020 10:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs kısıtlamalarını ihlâl eden Japonya Başbakanı Sufga halktan özür diledi: "Davranışlarımı acilen gözden geçirmem gerek"

Koronavirüs salgınında üçüncü dalgayı yaşayan Japonya'da, Başbakan Yoşihide Suga halka dışarıda buluşmama tavsiyesi verdiği günün akşamı 15 arkadaşıyla Tokyo'nun en lüks semti Ginza'da biftek yemeğe gitti ve ardından halktan özür diledi.

Koronavirüs salgınında üçüncü dalgayı yaşayan Japonya'da, Başbakan Yoşihide Suga halka dışarıda buluşmama tavsiyesi verdiği günün akşamı 15 arkadaşıyla Tokyo'nun en lüks semti Ginza'da biftek yemeğe gitti ve ardından halktan özür diledi.

"İnsanların hayatlarını tehlikeye atmamak için davranışlarımı gözden geçirmem gerek" diyen Suga düşüşte olan desteğini yeniden kazanmaya çalışıyor.

Kış aylarıyla beraber artışa geçen koronavirüs vakalarının önüne geçmek için Japon Bilim Kurulu 23 Ekim'de halka 5 kişiden fazla gruplar halinde buluşmanın sakıncalı olacağı tavsiyesini vermişti.

Bunun üzerine hükümet özellikle geleneksel hale gelmiş yılsonu kutlamalarını iptal etti.

Son üç haftadır günlük vaka sayılarının özellikle başkent Tokyo'da sürekli artması ve bu hafta bir günde 822 kişiyle rekor kırması üzerine Suga 14 Aralık'ta yaptığı basın toplantısında halkı özverili olmaya ve hükümetin koyduğu kurallara uymaya çağırdı.

Aynı açıklamada bir süredir devam eden "Git Seyahat Et!" ve "Git Yemek Ye!" adlı hükümet destekli ekonomiyi canlandırıcı programların da Tokyo, Osaka ve salgının ciddi olarak yayıldığı diğer yerlerde durdurulması kararı da ilan edildi.

Ancak Japon medyasına yansıyan haberlere göre açıklamanın yapıldığı günün akşamı Başbakan Suga'nın Tokyo'daki bir otelde 15 kişiyle yemek yediği, ardından da Ginza'daki bir biftekçide partisinden en az 7 kişiyle buluştuğu ortaya çıktı.

Artan eleştiriler üzerine 16 Aralık'ta kendini savunan Suga gittiği yerde sadece 40 dakika kaldığını ve sosyal mesafe kurallarına uyduğunu söylese de "Her gün ülkede 3.000 koronavirüs vakasının olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Davranışlarımı acilen gözden geçirip insanların hayatlarını korumak için elimden geleni yapacağım" diyerek özür dilemek zorunda kaldı.

Ne var ki bu Suga'nın özür dilediği günün gecesinde bile iş için de olsa önce bir Japon restoranında bir bankanın üst düzey yöneticisiyle buluştuğu ve sonra da bir Fransız restoranına geçip üç medya mensubuyla yemek yerdiği konuşuluyor.

Japonya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle beş kişiden fazla grupların toplanması yasaklanmış durumda.

Bir tarafta ekonomik, diğer tarafta hayat kaybı

Suga'nın eğlence konusundaki çelişkili davranışı aslında kendi yönetiminin içinde bulunduğu açmazı da yansıtıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında rsetoranların çalışma saatlerini kısaltan ve halka daha az dışarı çıkmalarını salık veren ama yasak koymayan hükümet, aynı zamanda ekonomiyi de canlı tutmak adına son üç haftada seyahat etmeyi ve dışarıda yemek yemeyi destekleyen kampanyaları da sonlandırmayarak hem çelişkili bir durum yarattı ve hem de tüm sorumluluğu halkın üzerine yıktı.

Sonuçta beklenilen oldu ve vaka sayısı arttı, bulaşı pek çok eyalette yayıldı ve sağlık sistemi üzerindeki yük en yüksek alarm seviyesine çıktı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 24 Kasım'a dek Japonya'da günde ortalama 2,072 vaka gerçekleşirken son üç haftanın ortalaması 2,587 oldu. Durumu ağır olan hasta sayısı da 1.8 kat artarak 308'den 570 kişiye ulaştı.

Şimdiye dek Japonya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 190,950, ölen sayısı ise 2,661.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştıGizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması

Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor

Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi

AB o ülkelere seyahat sınırlamasını kaldırdı

Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrencinin Zamfara'daki ormanda oldukları belirlendi

Kaçırılan yüzlerce öğrencinin yeri belli oldu!

Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını Twitter'da yayınladı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Joe Biden: Siber güvenlik, yönetimimin önceliği olacak, sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

ABD'de Moderna aşısı onaya çok yakın

ABD'de Moderna aşısı onaya çok yakın

Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrenci serbest bırakıldı

Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrenci serbest bırakıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.