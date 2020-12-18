Koronavirüs kısıtlamalarını ihlâl eden Japonya Başbakanı Sufga halktan özür diledi: "Davranışlarımı acilen gözden geçirmem gerek"

Aynı açıklamada bir süredir devam eden "Git Seyahat Et!" ve "Git Yemek Ye!" adlı hükümet destekli ekonomiyi canlandırıcı programların da Tokyo, Osaka ve salgının ciddi olarak yayıldığı diğer yerlerde durdurulması kararı da ilan edildi.

Son üç haftadır günlük vaka sayılarının özellikle başkent Tokyo'da sürekli artması ve bu hafta bir günde 822 kişiyle rekor kırması üzerine Suga 14 Aralık'ta yaptığı basın toplantısında halkı özverili olmaya ve hükümetin koyduğu kurallara uymaya çağırdı.

Ancak Japon medyasına yansıyan haberlere göre açıklamanın yapıldığı günün akşamı Başbakan Suga'nın Tokyo'daki bir otelde 15 kişiyle yemek yediği, ardından da Ginza'daki bir biftekçide partisinden en az 7 kişiyle buluştuğu ortaya çıktı.

Artan eleştiriler üzerine 16 Aralık'ta kendini savunan Suga gittiği yerde sadece 40 dakika kaldığını ve sosyal mesafe kurallarına uyduğunu söylese de "Her gün ülkede 3.000 koronavirüs vakasının olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Davranışlarımı acilen gözden geçirip insanların hayatlarını korumak için elimden geleni yapacağım" diyerek özür dilemek zorunda kaldı.

Ne var ki bu Suga'nın özür dilediği günün gecesinde bile iş için de olsa önce bir Japon restoranında bir bankanın üst düzey yöneticisiyle buluştuğu ve sonra da bir Fransız restoranına geçip üç medya mensubuyla yemek yerdiği konuşuluyor.

Bir tarafta ekonomik, diğer tarafta hayat kaybı

Suga'nın eğlence konusundaki çelişkili davranışı aslında kendi yönetiminin içinde bulunduğu açmazı da yansıtıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında rsetoranların çalışma saatlerini kısaltan ve halka daha az dışarı çıkmalarını salık veren ama yasak koymayan hükümet, aynı zamanda ekonomiyi de canlı tutmak adına son üç haftada seyahat etmeyi ve dışarıda yemek yemeyi destekleyen kampanyaları da sonlandırmayarak hem çelişkili bir durum yarattı ve hem de tüm sorumluluğu halkın üzerine yıktı.