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Koronavirüs kıyafet seçiyor!

24.02.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs kıyafet seçiyor!

İngiltere'de yapılan bir araştırma, koronavirüsün farklı kumaş türlerinde ne kadar canlı kaldığını ortaya koydu. Buna göre virüs, polyester kumaşlı ürünlerde 72 saat, yüzde 100 pamuklu kumaşlarda 24 saat, polyester-pamuk karışık hibrit kumaşlarda ise 6 saat canlı kalabiliyor.

Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını bitirebilmek için araştırmalara da aralıksız devam ediliyor. Aşı çalışmaları kadar, virüsün bulaşma ve yayılmasına yönelik çalışmalar da büyük önem arz ediyor.

İngiltere’nin Leicester şehrinde bulunan De Montfort Üniversitesi’nde (DMU) önemli bir araştırmaya imza atıldı. Uzmanlar koronavirüs farklı kumaş türlerine sahip kıyafetlerde ne kadar canlı kalabildiğini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, virüsün polyester kumaşlı ürünlerde 72 saat, yüzde 100 pamuklu kumaşlarda 24 saat, polyester-pamuk karışık hibrit kumaşlarda ise 6 saat canlı kalabildiği tespit edildi.

67 DERECEDE TEMİZLENİYOR

Araştırmacılar, söz konusu bulguların endişe verici olduğunu, sağlık çalışanlarının görevi bitiminde kıyafetlerini evlerine götürmelerinin virüsün yayılmasına olanak sağlayabileceğine dikkat çekti. Çalışmanın başında yer alan Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Katie Laird, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinin endüstriyel yıkama yöntemleriyle temizlenmesi gerektiğini söyledi. İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yapılan uyarılarda, kıyafetlerin deterjanla 67 derece sıcaklıkta yıkandığında virüsten temizlendiği belirtilmişti.

‘TEMAS ETME ŞANSI TANIYOR’

DMU’da Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Grubu’nda görev alan Dr. Laird, “Pandemi ilk başladığında, corona virüsünün hangi tekstil ürününde ne kadar canlı kalabildiğine dair çok az bir bilgi vardı. Ulaştığımız bulgular, en çok kullanılan tekstil ürünlerinin virüsün bulaşmasında nasıl bir tehlike yaratabileceğini gösteriyor. Sağlık çalışanları, görev kıyafetlerini evlerine götürürse, virüse farklı yüzeylerle temas etme şansı tanıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere

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