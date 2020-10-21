Koronavirüs: Koku duyusu kaybı 'öksürük veya ateşten daha güvenilir' belirti olabilir

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, koku duyusu kaybı, öksürük veya ateşten daha güvenilir bir Covid-19 belirtisi olabilir.

Londra'daki UCL Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, daha önce koku ve tat alma duyusunu kaybetmiş 590 kişinin yüzde 80'inde koronavirüse karşı antikor oluştuğu görüldü. Bu, o kişilerin Coivd-19'a yakalanmış ve bağışıklık kazanmış olduğunun göstergesi.

Antikor geliştirmiş olan kişilerin yüzde 40'ında ise tat ve koku duyusu kaybı dışında başka hiçbir belirti ortaya çıkmamış.

Ancak araştırma sadece hafif belirti gösteren kişilerle yapılmış.

Tat ve koku alma duyusunun geçici olarak kaybedilmesinin koronavirüs belirtisi olabileceğine dair veriler Nisan ayında gündeme gelmeye başlamış ve Mayıs ortalarında resmi Covid-19 belirtileri listesine eklenmişti.

Koronavirüsle ilgili mevcut kılavuzlara göre, tat veya koku duyusunda kayba uğrayan kişilerin kendilerini karantinaya alması ve test yaptırması gerekiyor.

UCL araştırmasını yürüten Prof. Rachel Batterham, öksürük ve ateşin hala çoğu kişi tarafından Covid-19'un ana belirtileri olarak görüldüğünü belirtiyor.