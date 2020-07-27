Koronavirüs korkusu bitti! Tatilde olay pozlar

Tale of Tails isimli TV şovu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Meksikalı-Amerikalı aktrist Blanca Blanco, boş kalan zamanlarında güneşin tadını çıkarmak için soluğu havuz başında aldı. Tatilde sarı bikinisiyle görüntülenen Blanca Blanco, hazırlıklarını sürdürdüğü Tv şovunda Lola isimli bir dansçıyı canlandırıyor. KUSURSUZ FİZİĞİYLE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI Tatilde de objektiflerden uzak kalamayan Blanco, verdiği pozlarla fiziğine olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi. Kusursuz fiziğiyle adeta gövde gösterisi yapan Blanca Blanco, sarı bikinisini aksesuarlarla kombinlemeyi de ihmal etmedi.

Meksikalı-Amerikalı aktris Blanca Blanco, son günlerde Lola adlı bir dansçı olarak rol aldığı Tale of Tails için yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

Pandemi sürecinde ara verilen Tale of Tails isimli TV şovu için tekrar kamera karşısına geçen Meksikalı-Amerikalı aktris, Blanca Blanco, sarı bikinisiyle verdiği pozlarla olay yarattı.

Koronavirüs sürecinin ardından Lola isimli bir dansçı olarak ekranlarda boy gösterecek olan Hollywood kızı, sarı bikinisiyle göz doldurdu.

Kalifornia'da yaşayan ve yazın tadını çıkarmak için boş zamanında Los Angeles'a gelen Blanca Blanco, Pazar gününü havuz başında geçirdi. Boğucu güneşin etkisinden kurtularak serinlemek isteyen Blanca Blanco, cesur bikini seçimiyle kusursuz fiziğini sergiledi.

Koronavirüs korkusunu geride bırakarak çıktığı tatilde objektiflere poz veren Blanca Blanco, çapraz kayışlarla hareketlendirilmiş bir bikini tercih etti. Saç rengiyle uyumlu gözlükleri kırmızı ruju ve leopar desenli şapkasıyla stilini tamamlayan Blanca Blanco, havuzdan çıkarken fiziğine güvenini gözler önüne serdi.

Objektiflerden kaçmak yerine poz vermeyi tercih eden ünlü aktrist, geçtiğimiz günlerde de Instagram hesabında yayınladığı Tale of Tails'e ait görüntülerini paylaşmıştı.

Direk dansı yaptığı anların görüntülerini Story'sinden paylaşan Blanco'nun kırmızı iç çamaşırlarıyla verdiği pozları yayınlaması da olay yaratmıştı.

Blanca Blanco, bu pozların öncesinde de dünyada etkisini gösteren koronavirüs sürecinde aldığı önlemlerle dikkat çekmişti.

Salgının ilk zamanlarında uçağa binerken koruyucu giysi, gözlük ve maske kullanan model Naomi Campbell'in görüntülerinden sonra Amerikalı oyuncu Blanca Blanco da bu önlemlerin bir benzerini tercih etmişti.

Los Angeles Havalimanı'nda görüntülenen Blanco, Campbell gibi salgından korunmak için tepeden tırnağa tedbir almıştı.

Koruyucu kıyafet giyen 39 yaşındaki oyuncu, maske gözlük ve eldiven takmıştı.

Son olarak modaya da uyum sağlamayı ihmal etmeyen Blanca Blanco, kombin yaparak koruma kıyafetlerini yılan derisi botlarıyla tamamlamıştı.

Havalimanına girerken siyah bir maske takan oyuncunun, içeri girer girmez maskesini beyaz bir maske ile değiştirmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

Model Naomi Campbell, virüsün ilk yayılmaya başladığı dönemlerde uçağa binerken giydiği koruyucu kıyafeti ile hafızalarda yer almıştı.