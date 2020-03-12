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Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı!

İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2020 16:40 | Son Güncelleme

Dünyaya korku salan koronavirüs salgını insanlara ilginç şeyler yaptırmaya başladı. İtalya'da bir adam insanların yanına yaklaşmasını engellemek için bir metre çapında ahşap bir çemberle sokaklarda dolaşmaya başladı.

Koronavirüse yakalananlar ölmekten, yakalanmayanlar da enfekte olmaktan korkuyor. Bu korlu insanlara oldukça ilginç şeyler yaptırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarılarına göre öksüren ve hapşıran kişilere bir metreden yakın durmamak gerekiyor.

Bu uyarıları dikkate alan bir adam bir metre yarı çapında çemberle Roma nsokjaklarında dolaşmaya başladı.

Şaşkın bakışlara aldırmayan adamın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Koronavirüs salgının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'da virüs nedeniyle yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetti.

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koronavirüs İtalya Dünya Sağlık Örgütü

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