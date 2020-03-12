Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı!

Koronavirüse yakalananlar ölmekten, yakalanmayanlar da enfekte olmaktan korkuyor. Bu korlu insanlara oldukça ilginç şeyler yaptırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarılarına göre öksüren ve hapşıran kişilere bir metreden yakın durmamak gerekiyor.

Bu uyarıları dikkate alan bir adam bir metre yarı çapında çemberle Roma nsokjaklarında dolaşmaya başladı.

Şaşkın bakışlara aldırmayan adamın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Koronavirüs salgının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'da virüs nedeniyle yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetti.



