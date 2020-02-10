Koronavirüs korkusu Mobil Dünya Kongresi'ne sıçradı!

Samsung, Sony ve Intel gibi firmalar 2020 Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2020) hazırlanmaktalar. Samsung 5G destekli Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip gibi akıllı telefonları ile MWC'ye hazırlanırken, Intel ise 5G teknolojisinin geldiği son noktayı anlatmak için MWC'ye dair son çalışmalarını tamamlamak üzere. Ancak, şirketlerin bu hazırlıklarına ve çalışmalarına balta vuran, tüm dünyayı kasıp kavuran bir tehlike var. O da Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve kimileri tarafından Wuhan virüsü kimileri tarafından Corona virüsü olarak adlandırılan 2019-nCoV virüsü. Küresel bir salgına dönüşen bu tehlike, şirketlerin kongreye katılma kararlarını dahi etkilemeye başladı. Önce LG, daha sonra Ericsson ve Nvidia sahneye çıkma haklarından feragat edip Mobil Dünya Kongresi'ne katılmama kararı aldı. Bu üç şirketin ardından, dünya devi Amazon da kongreye katılma kararını gözden geçirdi ve son kararını verdi.

AMAZON KORONAVİRÜS NEDENİYLE MOBİL DÜNYA KONGRESİ'NDE YOK

Amazon koronavirüs salgını nedeniyle, Barselona'daki 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde herhangi bir stant açmayacaklarını ve buna bağlı olarak kongreye katılmayacaklarını açıkladı. Amazon sözcüsü, şirketin kararınının arkasında ''Yeni koronavirüs salgını nedeniyle olan endişelerin'' olduğunu vurguladı. Böylece kongreye katılmayacak şirket sayısı dört oldu.