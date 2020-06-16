Koronavirüs krizi gençlerde işsizlikle ilgili kaygılara neden oluyor

OECD'nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) koronavirüs krizinin gençler üzerindeki etkisine dair hazırladığı rapora göre 15-24 arasındaki gençlerin en çok kaygı duyduğu konuların başında akıl sağlığı, gelir ve istihdam geliyor.

15-24 yaş arası gençlerin koronavirüs krizinden nasıl etkilendiğini 48 ülkede 7-20 Nisan tarihleri arasında 90 gençlik organizasyonu aracılığıyla araştıran raporda eğitime erişimde de bu dönemde büyük sorunların ortaya çıktığı vurgulanıyor.

Bu dönemde 1,5 milyar gencin eğitime ve üniversiteye erişimi sınırlanırken; bu gençlerin yarısının gerekli kaynaklara yeterince erişemediği, bu durumun da hayat boyu elde edebilecekleri gelirin yüzde 7-10 arasında azalmasına yol açtığı belirtildi.

Bu gençlerin halihazırda 2008 finansal krizinin etkileriyle mücadele etmek zorunda kaldığı aktarılan raporda, bu kuşağın kendilerinden bir önceki 25-64 yaş arası kuşağa kıyasla işsiz kalma ihtimalinin 2,5 kat daha fazla olduğu vurgulandı.

Bu durumun sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan evsiz, işsiz ya da göçmen gençler gibi grupları daha ağır vurabileceği de ifade edildi.