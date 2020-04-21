Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? DSÖ'den flaş açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü son günlerde koronavirüs Vuhan'daki bir biyoloji laboratuvarından sızdığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

DSÖ'den yapılan açıklamada, elde edilen bütün kanıtların koronavirüsün hayvan kökenli olduğunu gösterdiği belirtildi. Açıklamada virüsün laboratuvarda üretildiğine veya değiştirildiğine ilişkin bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.

Daha önce ABD medyasında yer alan haberlerde Amerikan istihbaratının virüsün Vuhan'daki laboratuvardan sızmış olabileceği ihtimali üzerinde çalıştığı belirtilmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise iddialarla ilgili 'Bu ihtimal mantıklı geliyor' ifadelerini kullanmıştı.

