Koronavirüs laboratuvardan mı yayıldı? DSÖ üyesinden açıklama

Küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün kökenini araştırmak için virüsün çıktığı Çin’in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyeleri incelemelerini sürdürüyor. Salgının başlangıcından bu yana çeşitli komplo teorileri üretilirken, yürütülen çalışmalar kapsamında virüsün üretildiği yer olduğu iddia edilen Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden DSÖ ekibi, “daha önce kimsenin görmediği veriler” tespit ettiklerini ve bir noktaya ulaşmakta olduklarını açıkladı. Ekibin İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak, herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu. Virüsün laboratuvardan yayıldığı ihtimalini göz ardı etmediklerini söyleyen Daszak, “Yeni veriler elde ettik ve bu iyi bir şey. Virüs için doğru yönlere bakmamıza yardımcı olmaya başlayan çok değerli şeyler” dedi.

Salgının Çin’de ortaya çıkmasından bir yıl sonra bölgeye gelen DSÖ ekibinin İngiliz üyesi, yetkililerle de görüştüklerini ifade ederek, “Daha önce görülmemiş verileri bizimle paylaşıyorlar. Olası yolları bizimle açıkça konuşuyorlar. Bir yere varmaktayız ve ekibin tüm üyelerinin bu şekilde düşündüğünü söyleyebilirim. Çin’in bizimle çalışmaya istekli olduğunu düşünüyorum ve bunu her gün görüyorum” ifadelerini kullandı.