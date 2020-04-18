Koronavirüs: Lombardiya'daki can kaybı 2. Dünya Savaşı'ndan 5 kat fazla

Müttefik Devletler, Almanya'da olduğu gibi Nazi iktidarının müttefiki İtalya'da da stratejik bölgeleri bombalamış, İtalya'da sanayi kentleri Milano, Torino ve Cenova'yı hedef almıştı.

Yeterli tedbirler alınmadan ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılmaması gerektiğini belirten Arcuri, "Bu ayları ihtiyatlı ve tedbirli geçirmek zorundayız" uyarısını yaptı.

Arcuri basın toplantısında yaptığı açıklamada, "5 yılda 2 bin sivil ölmüştü. Lombardiya'da iki ayda 11 bin 851 kişi hayatını kaybetti; savaştakinden 5 kat daha fazla… Çok büyük bir trajedi yaşıyoruz" dedi.

Bombardımanlarda 5 yılda 400 bin kişi evinden olurken, 100 binlerce bina hasar gördü.

Koronavirüs: İtalya'daki ölümlerin çoğunluğu neden Lombardia'da?

Koronavirüs Lombardiya'dan neden yayıldı?

Lombardiya'da virüsün neden bu kadar yayıldığı sorusuna henüz net bir yanıt bulunmuş değil.

Bölgede ilk vaka 20 Şubat'ta tespit edildi. Bu vakanın 18 Şubat'ta da şikayetleri nedeniyle hastaneye gittiği ancak test yapılmadığı ve evine dönmesine izin verildiği ortaya çıktı. Çok aktif bir sosyal hayatı olduğu belirtilen "Mattia" isimli bu ilk hasta hem çevresine hem de hastaneye virüsün yayılmasına neden oldu.

Mattia'nın virüsü nasıl kaptığı ise belirlenemedi. Dolayısıyla bölgede virüsün aslında çok daha önceden yayılmaya başladığı, müdahalede geç kalındığı tahmin ediliyor.

Sağlık sistemi diğer bölgelere göre daha iyi olan bölgede 65 yaş üstü nüfus 2 milyon 270 bin. Ülkedeki yaş ortalaması en yüksek bölge olma özelliğini taşıyor.

Bilim insanları ve gazeteciler, bölgenin virüsün ortaya çıktığı Çin ile ticari bağlarının güçlü olduğunu vurguluyor. Ancak ilk hasta 'Mattia' örneğinde olduğu gibi Lombardiya Avrupa'da, Çin ile bağlantısı kurulamayan ilk vakaların çıktığı ve yayıldığı bölgeydi. Bu nedenle bölgenin salgının ilk aşamasına hazırlıksız yakalandığı görüşü dile getiriliyor.