Koronavirüs: Londra'da bir sergi salonu Covid-19 hastaları için 9 günde 4 bin yataklı hastaneye dönüştürüldü

İngiltere'de koronavirüs salgını hızla yayılırken başkent Londra'da bir sergi salonu dokuz günde 4 bin yatak kapasitesiteli sahra hastanesine dönüştürüldü.

Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) bağlı olarak açılan hastaneye, İngiliz sosyal reformcu ve modern hemşireliğin kurucusu olarak görülen, Kırım Savaşı sırasında yaralanan askerlerin tedavi ve bakımlarını yapan Florence Nightingale'e atfen Nightingale Hastanesi adı verildi.

Başkentin doğusunda 2000 yılında açılan ve Londra Sergi Merkezi'nin İngilizce kısaltmasıyla ExCeL adını alan merkezde fuar, sergi, konferans gibi etkinlikler düzenleniyordu.

8 bin metrekarelik alan, her biri 42 yataklı 80 koğuşa bölündü.

İlk aşamada, solunum cihazları ile tam donanımlı 500 yatak hazırlandı. Ancak ihtiyaç halinde 3500 yatak daha konabilecek.

Tüm yatakların dolması durumunda Nightingale Hastanesi dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak.

İngiltere'de 3 Nisan itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 38 bin 168, ölenlerin sayısı ise 3 bin 605 oldu.

Nasıl inşa edildi?

Hastanenin inşasında mimar ve mühendislerin yanı sıra 200 asker de görev yaptı.