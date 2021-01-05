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Koronavirüs -Los Angeles'ta ambulanslara 'Yaşama şansı az olanları hastanelere götürmeyin' talimatı

05.01.2021 22:35 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs -Los Angeles'ta ambulanslara 'Yaşama şansı az olanları hastanelere götürmeyin' talimatı

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kenti ve çevresini içine alan Los Angeles County'de, ambulans görevlilerine yaşama şansı çok az olan hastaları taşımamaları talimatı verildi.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kenti ve çevresini içine alan Los Angeles County'de, ambulans görevlilerine yaşama şansı çok az olan hastaları taşımamaları talimatı verildi.

Direktif, bölgede Covid-19 kaynaklı günlük ölümlerin 1000 kişiye yaklaştığı ve hastanelerin hastalarla başa çıkmakta zorlandığı bir dönemde verlidi.

Acil durum çalışanlarından ayrıca, salgın sırasında azalan oksijen kaynaklarını da idareli kullanmaları istendi.

Los Angeles'ta hastanelerde yatak sayıları hızla azalıyor ve yetkililer Noel tatilinden sonra bir tırmanış olmasından korkuyor.

New York kentinde de ambulans görevlilerine salgının zirve yaptığı Nisan 2020'de benzer bir talimat verilmiş ve bulunduğu yerde yaşama döndürülemeyen hastaların, hastanelere getirilmemesi istenmişti.

LA County Sağlık Müdürlüğü, Pazartesi günü 9,142 yeni vaka ve 77 ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı. ABD'de salgından en kötü etkilenen yerlerden biri olan bölgede, salgının başlangıcından bu yaan 818 bin vaka ve 10.700 ölüm görüldü.

Maksimum kapasiteye ulaşan California'daki hastanelerde, hastalar hediyelik eşya mağazalarında ve otoparklara kurulan çadırlarda bakılıyor. Ambulanslar, taşıdıkları hastalarının alınması için acil servislerde saatlerce sıra bekliyor.

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