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Koronavirüs: Los Angeles'ta yasa dışı parti düzenlenen evlerin elektrik ve suyu kesilecek

06.08.2020 20:42 | Son Güncelleme

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, koronavirüs önlemlerini ihlal eden büyük partiler düzenlenen evlerin elektrik ve sularının kesilmesi için kent yönetimine yetki vereceklerini söyledi.

Koronavirüs: Los Angeles'ta yasa dışı parti düzenlenen evlerin elektrik ve suyu kesilecek

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, koronavirüs önlemlerini ihlal eden büyük partiler düzenlenen evlerin elektrik ve sularının kesilmesi için kent yönetimine yetki vereceklerini söyledi.

Garcetti, parti evlerinin gece kulüpleri gibi işlediğini belirtti ve kamu sağlığını tehlikeye atan bu buluşmaların takipçisi olacaklarını açıkladı.

Yeni kural Cuma gününden itibaren uygulamaya konacak.

Los Angeles'ın içinde bulunduğu California eyaleti 532 bin Covid-19 vakası ile ABD'nin en çok etkilenen eyaleti durumunda.

Eyalet içinde en fazla vaka ise 197 bin ile Los Angeles'ta.

Caliornia Valisi Gavin Newsom geçen ay büyün restoran, bar ve eğlence mekanlarının kapatılmasını kararlaştırmıştı.

Fakat Los Angeles'ta bu kural, parti düzenlemen isteyenlerin ev kiralamasıyla çiğneniyor.

Bu hafta Beverly Crest mahallesinde 200 kişinin katıldığı bir partide bir kadın silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

Belediye Başkanı Garcetti, partilerin boş veya kısa süreli kiralanan evlerde düzenlendiğini söyledi ve ekledi:

"Bu partilerin yarattığı bulaşma etkileri, bu partilerin boyutunu aşıyor.

"Partilerin ardından virüs toplumumuzun genelinde hızla ve kolaylıkla yayılıyor."

Koronavirüsün en fazla yayıldığı ülke olan ABD'de 4,8 milyon vaka bulunuyor.

Ülkede 158 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

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