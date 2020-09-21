Koronavirüs: Madrid'de yüz binlerce kişiye 'Zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmayın' çağrısı

İspanya'nın başkenti Madrid'in bazı bölgelerinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle alınan önlemler artırılıyor. 850 bini aşkın kişinin yaşadığı bölgelerde zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma kısıtlamaları başlatıldı.

Yerel yönetim, vaka artışlarının hız kazandığı bölgelerde Pazartesi gününden itibaren yeni kısıtlamalar getirdi.

Son iki haftada İspanya'da Covid-19 vakalarının sayısı 122 bini aştı. Bunların üçte biri Madrid'de görüldü.

100 bin kişi başına düşen vaka sayısı İspanya çapında 259, Madrid'de ise bu rakam 659. Kentin bazı bölgelerde bu oranının şehir ortalamasının iki katı olduğu belirtiliyor.

Halen 100 bin kişi başına vaka sayısı İngiltere'de 59, Fransa'da 166, İtalya'da ise 33.

850 bin kişi kıtılamalardan etkileniyor

Madrid Yerel Yönetimi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, Cuma günü yaptığı açıklamada, salgında ikinci dalgayı önlemek amacıyla başkent ve çevresinde 850 bin kişinin yaşadığı 37 semtte 21 Eylül'den itibaren kısıtlama önlemleri alınacağını söylemişti.

Ayuso bu tedbirlerin ülke çapında karantinayı önleme amacı taşıdığını, aksi halde "ekonomik felaket" yaşanacağını vurgulamıştı.