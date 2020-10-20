Koronavirüs: Manchester, belediye ve hükümet arasındaki anlaşmazlığa rağmen 'çok yüksek tehdit' kategorisine alındı

İngiltere'de 3 milyona yakın kişinin yaşadığı Manchester kenti, Belediye Başkanı Andy Burnham'ın "daha çok finansal destek" talebine rağmen, en yüksek önlem seviyesi olan "çok yüksek tehdit" kategorisine alındı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir basın toplantısı düzenleyerek, ülkedeki koronavirüs vakalarının artış trendini paylaştı.

Başbakan Johnson, dünyada salgınla en iyi mücadele eden ülkelerin, "yerel kısıtlamalar uygulayan ülkeler" olduğunu söyledi ve Manchester'da Cuma gününden itibaren en üst seviyede kısıtlamaların uygulanacağını belirtti.

Manchester kentine sağlanacak desteğin şu an için 22 milyon Pound olduğu teyit edilirken, Manchester belediyesi yetkililerinin talep ettiği tutarın 65 milyon Pound olduğu öğrenildi.

BBC muhabiri Jessica Parker, hükümet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, kent yönetimiyle hükümet arasındaki bütçe görüşmelerinin süreceğini aktardı.

Hükümetin planı; İngiltere'yi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" alarm bölgelerine ayırıyor ve her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngörüyor.