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Koronavirüs meslek hastalığı mı oluyor? Sağlık çalışanlarını sevindirecek haber

17.12.2020 09:43 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs meslek hastalığı mı oluyor? Sağlık çalışanlarını sevindirecek haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanları için koronavirüsün 'meslek hastalığı' sayılması talimatı verdiği iddia edildi.

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, sağlık çalışanlarını sevindirecek bir iddia ortaya atıldı.

Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan habere göre, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının 'iş kazası ve meslek sağlığı sigortaları' kapsamında değerlendirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimat verildi.

DÜZENLEME NE GETİRECEK?

Eğer koronavirüs 'meslek hastalığı' olarak kabul edilirse, düzenleme ile getirilecek maddeler şöyle;

  • 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi

  • Yıllık 3 ila 5 bin TL ek ödeme

  • Çocuklar için eğitim ödemesi

  • Eşi ile ücretsiz seyahat hakkı
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  • Yakınlarına istihdam hakkı

  • Anne babalarına maaş

  • Ailesine TOKİ'den faizsiz kredi
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