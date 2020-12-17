Koronavirüs meslek hastalığı mı oluyor? Sağlık çalışanlarını sevindirecek haber

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, sağlık çalışanlarını sevindirecek bir iddia ortaya atıldı.

Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan habere göre, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının 'iş kazası ve meslek sağlığı sigortaları' kapsamında değerlendirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimat verildi.

DÜZENLEME NE GETİRECEK?

Eğer koronavirüs 'meslek hastalığı' olarak kabul edilirse, düzenleme ile getirilecek maddeler şöyle;

30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi

Yıllık 3 ila 5 bin TL ek ödeme

Çocuklar için eğitim ödemesi

Eşi ile ücretsiz seyahat hakkı