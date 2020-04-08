Koronavirüs “meslek hastalığı” sayılacak mı?

Sağlık Bakanlığının da bu konu üzerinde çalıştığı belirtiliyor.Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bir hafta önce açıklamıştı. Bu konuda şimdilik yeni bir veri yok, ancak ana muhalefet partisi CHP, koronavirüse yakalanan sağlık personelinin sayısının daha da artacağından hareketle bu virüsün yol açtığı Covid-19'un "meslek hastalığı" sayılmasını istiyor.

CHP'nin eczacı vekillerinden Erkan Aydın da Covid-19'un "meslek hastalığı" sayılıp sağlık sektöründe çalışan herkesin devletten yasal haklarını kolaylıkla tazmin etmelerine dönük meclise bir yasa teklifi verdi.

Teklifin gerekçesini DW Türkçe'ye anlatan Aydın, salgınla mücadelede bir ayın geride bırakılmasına karşın sağlık çalışanlarının halen maske, eldiven, gözlük, siperlik gibi en temel ihtiyaçlarının bile düzenli olarak sağlanamadığını söyledi. Aydın, "Bakanlıktan N-95 tipi maske gelmediği için doktor komşularımın nasıl zorluk yaşadığına bizzat tanıklık ettim. Tıpkı doktorlar gibi eczacılar da kendi imkanlarıyla kendini salgın tehlikesinden korumaya çalışıyor” diye sözlerini sürdürdü.