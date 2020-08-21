Koronavirüs migren ataklarını da artırdı

Nöroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halide Rengin Bilgen Akdeniz, pandemi döneminde migren hastalarının ataklarının sıklaştığını ve bu nedenle başvuruların arttığını belirtti.

MİGREN, ANKSİYETE VE DEPRESYON İLE YAKIN İLİŞKİLİ

Migrenin anksiyete ve depresyon ile yakın ilişkili olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Ü. Halide Rengin Bilgen Akdeniz, sözlerine şöyle devam etti: ‘Pandemi dönemindeki, sürekli devam eden kaygı, endişe hali, sonunda depresyonu getiriyor. Kişi bu dönemde, keyifsizlik, isteksizlik ve moralsizliğin olduğu bir sürece giriyor. Bu durumda migren baş ağrılarının sıklık ve şiddetinde artma, günlük hayatın, aynı zamanda okul veya iş yaşamının kalitesinde düşüklükle sonuçlanıyor.Ancak maalesef migren hastalarının yüzde beşinden azı, ağrıların tedavisi ile ilgili bir uzmana başvuruyor.

BU DÖNEMDE UYKU DÜZENİ BOZULDU

Migrenin uyku ile de çok sıkı bir ilişkisi olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halide Rengin Bilgen Akdeniz, ’’migren hastalarının uyku ritminin değişmemesi çok önemli.Pandemi dönemi evde kalanların veya evden çalışanların birçoğunun uyku düzeni ne yazık ki bozuldu. Oysa uykunun yetersiz olması, fazla uyku, kişinin rutin uyku saatlerinin değişiklik göstermesi gibi her türlü uyku düzensizliği, migreni tetikleyebiliyor’’ dedi.