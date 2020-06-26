Koronavirüs: 'Model ülke' İsveç, salgında 'istenmeyen ülkeye' nasıl dönüştü?

Koronavirüs salgını sırasında dünyadaki birçok ülke sokağa çıkma kısıtlamalarını yürürlüğe koyarken, İsveç, hayatı normal akışında bırakan stratejisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bu stratejinin vaka artışlarını kontrol altına alamaması üzerine bugün birçok ülke İsveç'le sınırlarını kapatmaya başladı. Bu ülkelerden birisi İsveç'in komşusu Norveç. Norveç, iki ülkenin 13 yıldır sınır bölgesinde gerçekleştirdiği müzik festivali için İsveçlilerin ülkeye girişini yasakladı. Bu yıl, festival yalnızca Norveçli şarkıcıların katılımıyla düzenleniyor. İskandinavya'daki diğer ülkeler Danimarka ve Finlandiya da, gelenlerin virüs taşıma riski nedeniyle İsveç'le sınırlarını kapalı tutuyor. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, İsveç'te toplam vaka sayısı 64 bine yakın. Can kaybı da 5 bin 200 civarında. Danimarka, Finlandiya ve Norveç'teki toplam vaka sayısı ise yaklaşık 29 bin, can kaybı da 1100'ün biraz üzerinde. Sadece İskandinavya değil, Avrupa'nın diğer bazı başka ülkeleri de İsveç'ten gelenlere seyahat kısıtlaması uyguluyor.

Hollanda ve Güney Kıbrıs, İsveç'ten gelenlerin ülkeye girişine izin vermezken, Avusturya sağlık sertifikası talep ediyor ve Yunanistan da İsveç'ten gelenlere bir hafta karantina uyguluyor. Ayrıca, İngiliz hükümetinin bu hafta içerisinde açıklaması beklenen seyahat edilebilecek güvenli ülkeler listesinde İsveç'in yer alma olasılığı düşük gösteriliyor. Avrupa'da İsveç'ten gelenlere seyahat kısıtlaması uygulamayan ülkeler ise Fransa, İtalya, İspanya ve Hırvatistan olarak sıralanıyor. İsveç'te 'sürü bağışıklığı' stratejisinin mimarı Tegnell'den itiraf: Çok fazla insan öldü

İsveç'te sürü bağışıklığı stratejisi 'beklenen sonucu vermedi'

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İsveç'in stratejisi İsveçli yetkililer ise ülkelerine uygulanan bu kısıtlamalardan hiç de memnun değil. İsveç'in uyguladığı stratejinin hatalı olduğunu kanıtlamak için yürütülen uluslararası bir kampanya nedeniyle halkın mağdur olduğunu söylüyor ve komşularını sonbaharda ikinci bir dalganın vurması halinde çok daha kırılgan olacakları konusunda uyarıyor. İsveç'in baş epidemiyologu ve ülkenin stratejisinin mimarı olarak gösterilen bilim insanı Anders Tengell, ülkelerindeki bağışıklık düzeyinin diğer İskandinav ülkelerine kıyasla çok daha yüksek olduğunu savundu.