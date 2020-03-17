Koronavirüs mü, soğuk algınlığı mı, grip mi?

Tüm dünya panik halinde koronavirüs salgınına karşı kendine göre önlem alıyor. Öte yandan insanlar panik nedeniyle grip, nezle, soğuk algınlığı ve koronavirüs semptomlarını karıştırıyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Koronavirüsün en yaygın belirtileri ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, yorgunluk ve bitkinlik hissi. Uzmanlar nadiren görülen belirtileri arasında ise baş ağrısı, kan tükürme, ishal ve balgam geldiğini belirtiyor. Koronovirüs hastalarında rastlanmayan semptomlar ise boğaz ağrısı ve burun akması.

VİRÜS BULAŞANLAR HASTALANIYOR MU?

Virüs bulaşan herkeste hastalığın semptomları görülmeyebiliyor. Uzmanlar, çoğu kişinin hastalığı hafif atlattığını ya da hiç belirti göstermediğini bildiriyor. Alman Robert Koch Enstitüsü, hastalığın kuluçka süresinin iki haftaya kadar sürebileceğini açıkladı. Virüs bulaşıp bulaşmadığından emin olmak isteyenlere önerilen, bir hekime başvurmaları ve tükürük testi yaptırmaları.

MASKE VİRÜSTEN KORUR MU?

Yaygın olarak kullanılan basit maskeler virüsten pek korumuyor, zira koronavirüs hapşırıkla ortaya çıkan damlacıkların sıçraması ve temas ile bulaşıyor. Bu nedenle enfekte olmuş veya bulaşmış olması muhtemel kişilerden uzak durulması, sıkça ve sabunla düzenli ve özenli şekilde ellerin yıkanması ve tek kullanımlık kağıt havlu kullanılması tavsiye ediliyor.