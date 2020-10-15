HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs mutasyon geçirirse ne olur?

Koronavirüs mutasyon geçirirse ne olur?

15.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının ilk günlerinden beri virüsün mutasyona uğrayabileceği ve daha tehlikeli hale gelebileceği konuşuluyor. Peki mutasyon gerçekleşirse neler olur? Yapılan aşı çalışmalar boşa gider mi? Salgın her sene tekrar eder mi? Bu sorulara virolog Semih Tareen ile beraber yanıtlar aradık.

Koronavirüs mutasyon geçirirse ne olur?

Koronavirüs salgının ilk günlerinden beri virüsün mutasyona uğrayabileceği ve daha tehlikeli hale gelebileceği konuşuluyor. Peki mutasyon gerçekleşirse neler olur? Yapılan aşı çalışmalar boşa gider mi? Salgın her sene tekrar eder mi? Bu sorulara virolog Semih Tareen ile beraber yanıtlar aradık.

Mutasyon nedir?

Her hücrede, canlının genetik bilgisini içeren ve yaşamsal olayları yöneten DNA ve RNA olarak adlandırdığımız yapılar var. 4 farklı nükleobazın çeşitli kombinasyonlarla sıralandığı, göz rengimizden yaşayacağımız bazı hastalıklara kadar tüm önemli bilgileri içeren bu yapılar yaşam süresi boyunca dış etkenlere bağlı olarak rastlantısal değişimlere uğruyor. Bu değişimlere mutasyon deniyor. Genetik yapının küçük parçalarında yaşanan bu değişim, üretilen proteinleri, enzimleri hatta canlının fiziksel yapısını bile değiştirebiliyor. Virüsler de, içerisinde genetik malzeme barındırdığı için mutasyona uğrayabiliyor. Bu mutasyonların sonucu olarak da yeni türler ortaya çıkıyor.

Koronavirüsün dış zarında, hücreye tutunarak vücutta enfeksiyon oluşturmasını sağlayan S proteini (spike) diye adlandırılan yapıların, oluşan bir mutasyon sonucu artması ve bunun sonucunda virüsün daha bulaşıcı hale gelmiş olduğunu saptayan bir çalışma var. Ancak bu etki laboratuvar ortamında elde edilmiş gözlemlerin sonucunda ortaya çıktı. Gerçekte salgına nasıl etki ettiğini söylemek için erken.

Aşılar etkilenir mi?

Yeni tip koronavirüse karşı yüzlerce aşı çalışması sürüyor. Ekim ayı itibarıyla 10 tane aşı adayı denemelerde son aşama olan üçüncü faza geçmiş durumda. Aşı çalışmalarında bu kadar ilerlenmişken olası bir mutasyonun bu çalışmaları yavaşlatacağı konuşulsa da mutasyonların aşı çalışmalarını çok fazla etkilemeyeceği bilim çevrelerince öngörülüyor.

Virolog Semih Tareen, SARS-CoV-2 virüsünün yapısı gereği grip virüsü kadar hızlı mutasyona uğramayacağını, bir şekilde mutasyona uğramış olsa dahi aşıda yapılan ufak değişikliklerle her sene yenilenen lisanslarla kullanılabileceğini söylüyor.

Mutasyonları takip etmek mümkün

Açık bilim kaynaklarında koronavirüsün geçirdiği mutasyonların seyrini gösteren bir zaman çizelgesi ve yayılımını gösteren bir harita ile gelişmeleri takip etmek mümkün. Bu kaynaklardan yararlanarak hangi ülkede hangi türün daha yaygın olduğu inceleniyor ve salgın ve mutasyon arasındaki ilişki analiz ediliyor.

Sonuç olarak koronavirüsün mutasyon ile daha bulaşıcı ve zararlı hale gelmesinden daha çok, şimdilik salgına karşı alınan önlemlerin gerekliliği önceliğini korumaya devam ediyor.

Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
Aliyev: Türk yapımı İHA'larla Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettikAliyev: Türk yapımı İHA'larla Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettik
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Fena yakalandı! Güzel oyuncu aldatıldı mı?
Fena yakalandı! Güzel oyuncu aldatıldı mı?
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Diğer Haberler
Fransa'da devlet erkanının evlerine koronavirüs baskını
Fransa'da devlet erkanının evlerine koronavirüs baskını
Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Aliyev duyurdu: 6 köy daha kurtarıldı!
Çin'de seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü
Korkunç! Dev kaya aracın üzerinde düştü
Fransa ve Almanya, Türkiye'ye bir hafta süre verdi!
Fransa ve Almanya, Türkiye'ye bir hafta süre verdi!
Aliyev: Türk yapımı İHA'larla Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettik
Aliyev: Türk yapımı İHA'larla Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettik
Putin’in Olimpiyat jimnastikçisi sevgilisi doğumdan sonra ortadan yok oldu
Putin’in jimnastikçi sevgilisi doğumdan sonra ortadan yok oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.