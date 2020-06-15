Koronavirüs mutasyon geçiriyor, bulaşıcılığı artıyor!

D614G isimli mutasyon, koronavirüsteki sivri köşelerin sayısının artmasına neden oluyor. Bu sivri köşeler, virüsün hücrelere yapışarak enfekte etme riskini artırıyor. Çalışmanın yürütücülerinden Hyeryun Choe, yaptığı açıklamada “Virüs üzerindeki fonksiyonel sivri uçların sayısı ve yoğunluğu, bu mutasyon nedeniyle 4 veya 5 kat daha artıyor” dedi.

Ancak, araştırmacılar bu mutasyonun enfekte kişilerdeki semptomların şiddettini ne derece etkilediğini ve ölüm oranını artırıp artımadığının henüz bilinmediğini de belirtti.

Laboratuvar deneyleri yürüten araştırmacılar, klinik araştırmalar için yaygın standart olarak kabul edilen kontrollü çalışmaların artırılmasını ve bulguları doğrulayacak daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini söylüyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, yeni koronavirüs SARS-CoV-2’nin, insan konaklarına adapte olduğunu, mutasyona uğrayarak geliştiğini göstermişti.

D614G mutasyonu ise baskın bir mutasyon olarak ortaya çıktığı için, kaygı verici önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. D614G mutasyonuna dair yapılan çalışmanın bulgularının yer aldığı rapor Cuma günü yayınlandı. Ancak çalışma hala bilimsel bir hakem değerlendirmesine tabi tutuluyor.



