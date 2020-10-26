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Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Araştırmada korkutan sonuçlar açıklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2020 09:32 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayımlanan araştırmada koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıkarken hastaların birinci dalgadan çok daha çabuk bir şekilde öldüğü belirtildi.

Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Araştırmada korkutan sonuçlar açıklandı

Dünya çapında 42 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs ile ilgili korkutucu bir araştırma Birleşik Krallık’tan geldi.

Birleşik Krallık’ın önde gelen bilim kuruluşlarından ve hükümete de bilimsel danışmanlık veren SAGE’nin yayınladığı bir araştırma ikinci koronavirüs salgınının ikinci dalgasının daha tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

Yeni ve Yayılan Solunum Yolu Virüs Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG) tarafından hazırlanan araştırmada corona virüsünün mutasyona uğradığı ve hastaları birinci dalgadan çok daha çabuk bir şekilde öldürdüğü belirtildi.

HASTALAR 7 GÜNDE YAŞAMINI YİTİRİYOR

Değişime uğrayan corona virüsünün daha bulaşıcı olduğunu belirten uzmanlar, İngiliz hükümetinin verilerini SAGE ile birlikte inceledikten sonra bu mutasyonun Covid-19’un yayılmasını hızlandırmış olabileceğini belirtti. Makalede, “Birleşik Krallık’ta uzmanlar şimdi mutasyona uğrayan örnekleri inceliyorlar fakat bunların ne sonuçlar doğuracağına dair net bir inceleme yapılmadı” ifadesi kullanıldı.

Covid-19 Klinik Bilgi Ağı tarafından paylaşılan verilere göre Birleşik Krallık’ta corona virüsü hastaları ilk dalgaya göre daha hızlı ölüyor. 1 Ağustos’tan önce hastalığa yakalananların öksürük ve yüksek ateş gibi belirtilerden ortalama 13 gün sonra öldüğü görülürken, 1 Ağustos’tan sonraki hastalarda bu oranın yarı yarıya düştüğü belirtildi. O dönemden beri erkekler ortalama 7.5 günde yaşamını yitirirken kadınlar da 6 günde ölüyor.

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