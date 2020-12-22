Koronavirüs mutasyonu: BioNTech aşının yeni türe karşı etkili olma ihtimalinin 'çok yüksek' olduğunu açıkladı

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olma ihtimalinin "çok yüksek olduğunu" söyledi.

Şahin, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda yeni bir varyant ortaya çıktı. Bu varyant İngiltere'de tespit edildi ve biraz farklı nitelikte. Bir değil, dokuz mutasyona uğramış bir tür ve şu anda bu varyanta karşı aşımızın koruma sağlayıp sağlamayacağını henüz bilmiyoruz. Ancak bilimsel olarak, bu aşının bağışıklık sisteminde yarattığı etkinin yeni virüs varyantında da geçerli olma ihtimali çok ama çok yüksek" dedi.

Ancak Şahin, aşı geliştirmede kullandıkları teknolojinin kendilerine mutasyonlara göre aşıyı revize etme olanağı sağladığını ve yeni türe karşı altı hafta içerisinde etkili bir aşının geliştirilebileceğini de sözlerine ekledi.

Şahin dün Alman basınına yaptığı açıklamalarda, önümüzdeki günlerde mutasyonla ilgili çalışmalar yapacaklarını ancak konuyu "belli bir ağırbaşlılık" içerisinde ele aldıklarını belirtti.