Koronavirüs mutasyonu: Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı

Dover'la Calais arasında Noel öncesi gibi yoğun dönemlerde günde 10 bin kamyon geçişi olduğu ifade ediliyor. Bu hat, İngiltere'ye gıda tedariki açısından yaşamsal önemde.

İngiltere'ye gelecek olan kamyon sürücülerine ise Fransa'da test yapılacağı açıklandı.

İki ülke arasında varılan anlaşma uyarınca Fransa, İngiltere'deki Fransız vatandaşları, Fransa'da oturma izni olan İngiliz vatandaşları ve kamyonlara sınırlarını açtı.

Pazar gecesi başlayan ve ülkede gıda sıkıntısı yaşanabileceği endişesine neden olan yasağın kalkmasıyla bu sabahtan itibaren tren, uçak ve feribot seferlerinin yeniden başlayacağı açıklandı.

Hollanda da kaldırdı

Bu arada Hollanda da koronavirüs testi yaptırmaları koşuluyla İngiltere'den gelen yolculara izin vereceğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu diğer ülkelere de İngiltere'ye kapılarını açması çağrısında bulunmuştu. Komisyon, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılmasını istemişti.

Hollanda, İngiltere'den gelenlerin PCR testi yaptırmasını istiyor. Bu testlerin sonuçları 24 saatte çıktığı için Noel tatili (25 Aralık) öncesinde ülkelerine gitmek isteyenlerin sorun yaşayabileceğine dikkat çekiliyor.

Yüzde 70 daha hızlı yayıldığı açıklanan koronavirüs türünün ortaya çıkmasından sonra aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50'den fazla ülke İngiltere'den gelişleri yasaklamıştı.

Avrupa'da koronavirüsten en fazla ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de dün 36.804 vaka açıklandı. Dün açıklanan ölü sayısı ise 691. Böylece İngiltere'deki toplam vaka sayısı 2 milyon 110 bini, ölü sayısı da 68.307'ye çıktı.

