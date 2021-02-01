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Koronavirüs mutasyonu: Güney Afrika, Brezilya ve İngiltere varyantları aşıları nasıl etkileyecek?

01.02.2021 18:52 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs mutasyonu: Güney Afrika, Brezilya ve İngiltere varyantları aşıları nasıl etkileyecek?

Koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyona uğramış türleri, Covid-19 aşısı bekleyenleri endişelendirdi. Her varyantta görülen farklı mutasyonların, aşıların etkinlik oranını nasıl değiştireceği bilim insanları tarafından inceleniyor. St. Andrews Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Viroloji Uzmanı Dr. Müge Çevik'e, varyantların bilinen ve bilinmeyen özelliklerini sorduk.

Koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyona uğramış türleri, Covid-19 aşısı bekleyenleri endişelendirdi.

Her varyantta görülen farklı mutasyonların, aşıların etkinlik oranını nasıl değiştireceği bilim insanları tarafından inceleniyor.

Aşı üreticilerinden Moderna'nın yürüttüğü çalışmanın ilk sonuçları, şirketin aşılarının vşrüsün İngiltere varyantına karşı etkili olduğunu gösteriyor.

Bazı uzmanlar ise aşıların grip aşısı gibi her yıl güncellenmesi gerekebileceği uyarısında bulunuyor.

Aşıların ne kadar etkili olabileceğini anlamak için öncelikle varyantların ne olduğunu anlamamız gerekiyor.

İngiltere'de St. Andrews Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Viroloji Uzmanı Dr. Müge Çevik'e, varyantların bilinen ve bilinmeyen özellikleriyle, aşıları nasıl etkileyeceğini sorduk.

Röportajlar: Onur Erem

Kurgu ve animasy**o**nlar: Osman Kaytazoğlu

Koronavirüs

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