Koronavirüs mutasyonu: İngiltere'de tespit edilen yeni tür Hollanda'da da yayılıyor

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantının, kendi ülkelerinde de yayıldığını bildirdi.

Yapılan kontrollerde, virüsün İngiltere ile hiçbir bağı olmayan kişilerde ortaya çıktığı belirlendi.

Hollanda hükümeti, yeni virüs varyasyonun görüldüğü İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen yolculara yönelik negatif test zorunluluğunu, tüm uçuşlar için uygulamayı kararlaştırdı.

İngiltere'de hızla yayıldığı belirlenen mutasyona uğramış yeni virüsün, Aralık ayı başında Hollanda'da bir kişide de görüldüğü açıklanmıştı.

Bundan 8 gün sonra bir başka hastada da aynı virüse rastlandı.

RIVM'ye göre mutasyona uğramış virüs ülke genelinde yayılıyor.

Kamu yayıncısı NOS'a konuşan RIVM baş viroloğu Chantal Reusken "Birkaç belirti bunu gösteriyor" dedi.

Yeni varyantın, daha öldürücü değil ama çok hızla bulaştığına işaret eden RIVM yetkilisi, tıpkı İngiltere'de olduğu gibi Hollanda'da da mutasyona uğramış türün baskın hale gelmesini beklediklerini söyledi.