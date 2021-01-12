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Koronavirüs mutasyonu: İngiltere'de tespit edilen yeni tür mevcut aşıları nasıl etkiler?

12.01.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs mutasyonu: İngiltere'de tespit edilen yeni tür mevcut aşıları nasıl etkiler?

Bilim insanları, koronavirüsün İngiltere'de tespit edilen yeni türünün mevcut aşıları etkilemesinin beklenmediğini söylüyor. Ancak bu yeni türün, laboratuvar ortamında çoğaltılarak elde edilecek örneklerinin etkilerine dair daha fazla çalışma yapılmasının gerektiği vurgulanıyor.

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğrayarak yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceği açıklanan yeni türü, dünya genelinde panik dalgası yarattı.

Bilim insanları, yapılan incelemelerde bu türün daha bulaşıcı olduğuna dair kesin bulgular olduğunu ifade ediyor.

İngiltere, yeni türün yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Ancak şu ana kadar öldürücülüğünün artıp azalmadığı ya da Covid-19 hastalığının daha ağır geçmesine yol açıp açmadığına ilişkin herhangi bir bulgu olmadığı belirtiliyor. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bilim insanları ayrıca, her ne kadar virüs mutasyona uğramış olsa da şu ana kadar geliştirilen ve tescillenen aşıların etkisini yitirmesinin ya da azalmasının beklenmediğini vurguluyor.

Yeni türün mevcut aşılar üzerine etkisi ne?

Batılı ülkelerden onay alan Pfier/BioNTech aşısının yeni türe karşı da etkili olduğu açıklandı. BioNTech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olacağını söyledi.

Bilim insanlarının yeni türle ilgili çalışmaları da devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında yeni koronavirüs türü laboratuvar ortamında üretiliyor, antikorların bu virüse verdiği yanıtlar inceleniyor ve Covid-19 için geliştirilen aşılarla testi yapılıyor.

Avrupa Moleküler Biyoloji Labroatuvarı Genel Direktör Yardımcısı Ewan Birney, Guardian'a yaptığı açıklamada, yapılan Covid-19 aşı geliştirme çalışmaları kapsamında virüsün farklı üzerinde deneme ve testler yapıldığını söyledi.

Birney, "Dolayısıyla, aşıların bu yeni türe karşı da işe yaramaya devam edeceğini düşünmek için her türlü nedenimiz var. Ancak bununla ilgili daha fazla çalışmanın yapılmaya devam edilmesi gerekiyor" dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da haftasonu yaptığı açıklamalarda, mevcut aşıların bu yeni türle mücadelede işe yaramayacağını gösteren herhangi bir bulgu olmadığını ve aşılama programının planlandığı şekilde devam edeceğini söyledi.

İngiltere, geçtiğimiz haftalarda Pfizer/BioNTech aşısının kullanımını onaylamıştı. İngiltere'de şu ana kadar 130 binden fazla kişiye ilk doz aşı yapıldı.

Yeni türün aşı çalışmalarını neden etkilememesi bekleniyor?

Yapılan ilk incelemeler, mutasyonun koronavirüsün "spike proteini" olarak adlandırılan, virüsün hücrelere yapışmasını ve içine girmesini sağlayan diken benzeri çıkıntılarda meydana geldiğine işaret ediyor.

Şu ana kadar onaylanan ve kısa bir süre içerisinde onaylanması beklenen aşıların tamamı mevcut spike protein yapısına göre geliştirildi.

Bu nedenle de virüsün bu bölümünde meydana gelen bir mutasyonunu aşıları etkileyip etkilemeyeceği sorusu da gündeme geliyor.

Ancak bilim insanları, aşıların bağışıklık sistemini, virüsün tek bir bölümü değil, farklı birçok bölümüne göre eğittiğini ve bu nedenle de tek bir yapıda meydana gelecek değişimin aşıların etkinliğini azaltmayacağını söylüyor.

İngiltere Kamu Sağlığı'ndan Dr. Susan Hopkins, aşıların "bağışıklık sisteminde genel bir tepki" yarattığını ve virüslerin uğradığı mutasyonların da aşıları etkisiz kılacak bir gelişme olduğunu söyledi.

Dr. Hopkins, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde daha fazla bilgi sahibi olunacağını belirtti.

Hopkins, "Şu anda bazı laboratuvar ortamlarında virüs geliştiriliyor. Bu virüsü elde ettikten sonra hem daha önce koronavirüs geçirmiş kişilerde hem de aşılanmış kişilerde nasıl tepki verdiğini daha rahat görebileceğiz" dedi.

Koronavirüs

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