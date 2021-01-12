Koronavirüs mutasyonu: İngiltere'de tespit edilen yeni tür mevcut aşıları nasıl etkiler?

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğrayarak yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceği açıklanan yeni türü, dünya genelinde panik dalgası yarattı.

Bilim insanları, yapılan incelemelerde bu türün daha bulaşıcı olduğuna dair kesin bulgular olduğunu ifade ediyor.

İngiltere, yeni türün yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Ancak şu ana kadar öldürücülüğünün artıp azalmadığı ya da Covid-19 hastalığının daha ağır geçmesine yol açıp açmadığına ilişkin herhangi bir bulgu olmadığı belirtiliyor. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bilim insanları ayrıca, her ne kadar virüs mutasyona uğramış olsa da şu ana kadar geliştirilen ve tescillenen aşıların etkisini yitirmesinin ya da azalmasının beklenmediğini vurguluyor.

Yeni türün mevcut aşılar üzerine etkisi ne?

Batılı ülkelerden onay alan Pfier/BioNTech aşısının yeni türe karşı da etkili olduğu açıklandı. BioNTech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olacağını söyledi.

Bilim insanlarının yeni türle ilgili çalışmaları da devam ediyor.