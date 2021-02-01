Koronavirüs mutasyonu: Yeni tür, çocuklar arasında daha hızlı mı yayılıyor?

Bu bağlantının hala araştırılmakta olduğunu ve nihai sonuca varılmadığını belirten Ferguson, "Eğer bu doğruysa, vaka artışlarının önemli bir kısmını, hatta belki de çoğunluğunu açıklayabilir" diyor.

Imperial College MRC Bulaşıcı Hastalıklar Analiz Merkezi ve NERVTAG üyesi Prof. Neil Ferguson, yeni varyantın nerede ve nasıl yayıldığına dair yapılan ilk incelemelerde "çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair göstergelere" rastlandığını söylüyor.

Araştırmalardan elde edilen veriler incelenmeye devam ediyor; fakat yeni varyantın Kasım ayındaki dört haftalık kısıtlama döneminde bile yayılmaya devam ettiği düşünülüyor.

Virüsün bulaşma katsayısını ifade eden R sayısının sıkı kısıtlama döneminde 1,2 olduğu tahmin ediliyor; bu ise vaka sayılarının artmaya devam etmesi anlamına geliyor.

Virüsün diğer varyantlarında ise kısıtlamalar döneminde R sayısı 0,8 düzeyinde olmuş ve vaka sayılarında düşüş kaydedilmişti.

Okullar kapandığı için enfeksiyon sayısında azalma beklediğini belirten Prof. Ferguson, "Bu durumda yeni yılda kontrolü elde tutarak önlemleri ne kadar gevşetebileceğimiz sorusu ortada duruyor" diyor.

Başbakan Johnson, okulların Ocak'ta kademeli olarak açılacağını ve salgının gidişatına göre karar alınacağını söylüyor.

