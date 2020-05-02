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  4. Koronavirüs: Müzik ve sahne emekçileri nasıl etkilendi, beklentiler neler?

Koronavirüs: Müzik ve sahne emekçileri nasıl etkilendi, beklentiler neler?

02.05.2020 21:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tiyatrolar, sinemalar, konser salonları ve gösteri merkezlerinin faaliyetlerini 17 Mart'tan itibaren süresiz olarak durdurdu. BBC Türkçe, sektörün farklı kesimlerinden isimlere; salgının müzik sektörünü ve sahne emekçilerini nasıl etkilediğini, ekonomik boyutunun ne olduğunu sordu.

Koronavirüs: Müzik ve sahne emekçileri nasıl etkilendi, beklentiler neler?

https://www.youtube.com/watch?v=RQUnkoN9pyY

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tiyatrolar, sinemalar, konser salonları ve gösteri merkezlerinin faaliyetlerini 17 Mart'tan itibaren süresiz olarak durdurdu.

Bu kararla müzik sektörü durma noktasına geldi, alınan karardan etkilenen insan sayısı azımsanmayacak düzeyde.

BBC Türkçe, sektörün farklı kesimlerinden isimlere; salgının müzik sektörünü ve sahne emekçilerini nasıl etkilediğini, ekonomik boyutunun ne olduğunu sordu.

Koronavirüs

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