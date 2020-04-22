Koronavirüs neden erkekleri kadınlardan daha fazla öldürüyor?

İlk olarak 2019’un son günlerinde oraya çıkan bugün ise küresel bir salgına dönüşen koronavirüs dünya genelinde 2.5 milyondan fazla insana bulaşmış durumda.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 175 binin üzerinde.

Veriler incelendiğin de daha önce karşımıza çıkan MERS ve SARS da olduğu gibi yeni tip koronavirüsünün erkeklere bulaşma riski kadınlardan daha fazla.

Peki neden erkekler Kovid-19'a karşı kendilerini riske sokan bu hastalıklara karşı savunmasız?

Bu sorunun yanıtını La Trobe Üniversitesi'nden genetik profesörü olan Jenny Graves, The Conversation için kaleme aldığı yazısında yanıt verdi.

Erkek ve kadınlardaki cinsiyet kromozomları ve içlerindeki genlerin farklılaştığını hatırlatan Graves temel nedenin burada saklı olduğu görüşünde.

Zira Avustralyalı profesör corona virüs sürecinde erkekler açısından en büyük sorunun Y genlerinden biri olan SRY'nin salgıladığı erkeklik hormonu olduğunu vurguluyor.

Testosteron seviyelerinin kalp rahatsızlıkları gibi diğer hastalıklarla ilişikisi biliniyor ve bu da yaşam süresini etkileyebiliyor.