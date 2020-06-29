Koronavirüs nedeniyle Brezilya, Meksika ve Hindistan'da ölü sayısı yükseliyor

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 552 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 57 bin 622'ye, vaka sayısı da 30 bin 476 artarak 1 milyon 344 bin 143'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 271 bin 737 vaka ve 14 bin 338 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 819 kişinin ölümüne neden olan virüs, 111 bin 298 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

MEKSİKA'DA TABLO KÖTÜLEŞİYOR

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 267 artarak 26 bin 648'e ulaştı.