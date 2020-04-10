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Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayınca... İş erkeklere düştü!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2020 10:03 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle uygulanan sosyal izolasyon kuralını yerine getiren erkekler, kadınların evdeki en büyük yardımcıları oldu. Bu süreçte erkeklerin de ev işlerinde ne kadar hamarat oldukları ortaya çıktı.

Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayınca... İş erkeklere düştü!

Evden çıkamayan erkekler, şu günlerde kadınların en büyük yardımcısı oldu. Kadınlar, eşleri dışarı çıkamayınca korona virüsü tedbirlerini fırsata çevirdi. Kadınlar, ev işlerinde iş bölümü yapıyor. Eşlerinin evde yapabilecekleri işleri yaptıran kadınlar, erkeklerin ev işlerinde ne kadar hamarat olduklarını gösterdi. Korona virüsü nedeniyle evde kalan erkekler, ev işleri yapıyor.
Adıyaman’da çiçek ve hediyelik eşya satıcısı Ruhi Akan, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerini kapattı. Gün boyu evde kalan Ruhi Akan, gününü evde eşine yardım ederek geçiriyor. Eşine yardım için halıları silen, yerleri paspaslayan, kahve yapıp, çiçekleri sulayan Ruhi Akan, diğer erkeklere de, eşlerine yardımcı olmalarını tavsiye ediyor. 28 yıllık eşinin kendisinin kahrını çektiğini belirten Ruhi Akan, korona virüs nedeniyle evden çıkamadığını ve korona virüsü tedbirleri sürdüğü müddetçe kendisinin eşine yardımcı olacağını dile getirdi.

'BİRLİK, BERABERLİK İÇİNDE YAŞAMAK GÜZEL ŞEY'

Ruhi Akan, “Diğer erkeklere tavsiyem, evde eşlerine yardım etsinler. Benim evde olmam eşimin işine iyi yaradı. Evde olmak güzel, hayat güzel. Evde kal daha güzel yaşa, evine eşine bak. Evde yıllardır çalıştığımızdan daha fazlasını bu koronavirüsü sayesinde çalışıyoruz. Evde birlik, beraberlik içerisinde yaşamak güzel bir şey. Allah’ım biran evvel bu hastalıktan insanları kurtarıp, inşallah herkes işine gücüne bakmasını nasip etsin. Evinizden çıkmayın, evinizde eşinize yardım edin, temizlik yapın, hijyenik olun” ifadelerini kullandı.

Yasaklı koronanın hamarat erkeği

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koroanvirüs hamarat erkek

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