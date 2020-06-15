Koronavirüs nedeniyle ertelenen spor müsabakaları ne zaman başlayacak?

Colombo yine de ihtiyatlı yaklaşıyor: "Şimdilik öncelik, maçların mümkün olursa yaz aylarında yeniden başlayabilmesi için uygun şartları yaratmaya odaklanmak."

Alman kulüplerin geçen hafta Avrupa'da antrenmanlara dönen tek ülke olması umutları artırdı. Fakat tedbirler devam ediyor ve sezonun devam edip etmeyeceği için de görüşmelerin Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

Futbol maçları, Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle Avrupa genelinde süresiz askıya alındı.İngiltere Premier Lig takımları durumu değerlendirmek üzere Cuma günü bir araya gelecek. Ama yakın bir zamanda sezonun başlaması beklenmiyor.

Colombo, Premier Lig ve İngiliz Futbol Ligi (EFL) dahil, Avrupa Ligleri birliği üyelerinin büyük bir kısmının futbola dönüş eylemini öncelikleri haline getirdiklerini, Belçika dahil 'az sayıda ülkenin' de sezonu tamamen iptal etmeyi düşündüklerini söyledi.

BBC Sport Editörü Dan Roan'a konuşan Colombo'ya göre koronavirüs salgını nedeniyle sezonun askıya alınması 'çok büyük bir kriz'.

Avrupa Ligleri Genel Sekreteri Yardımcısı Alberto Colombo , "Futbol şüphesiz kapalı kapılar ardında geri dönecek. Ama ne zaman olacağını söylemek imkansız" dedi.

"Antrenmanlara devam etmeli ve kendi protokollerinizi geliştirmelisiniz. Kapalı kapılar ardında yapılacağına dair herhangi bir şüphe yok. Maçların organizatörleri medikal protokolleri, idman protokollerini, maç işleyiş protokollerini geliştirmeli."

"Ama tabii ki bu 'Maçlar ne zaman oynanacak?' sorusuna yanıt vermek imkansız. Hiç kimsede bunun yanıtı yok."

"Nihayetinde spor müsabakalarıyla getirilen kısıtlamaların kaldırılmasından sorumlu olanlar ülkelerin hükümetleri."

ALMANYA İDMANLARA BAŞLADI

Almanya, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla test yapan ülke oldu.İtalya Futbol Federasyonu, sezonun devam edebilmesi hazırlıkları kapsamında, Mayıs başından itibaren oyuncular için testlere başlamayı planlıyor.

Colombo, "Futbolcuların sağlığı şüphesiz ki her şeyin başı ve tabii ki maçlara dahil olan herkesin sağlığı, kulüp çalışanları, medya, herkes güvende olmalı. Test yapmak sağlık önlemlerinin tamamlayıcı bir parçası. Ama her ülke için şimdilik ortak bir tutum yok" dedi.

Belçika'nın sağlık endişeleri ve mali sorunlar nedeniyle sezonu iptal etme kararı Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ni (UEFA) rahatsız etti. Ama karar hala onay bekliyor ve nihai karar 24 Nisan'a ertelendi.