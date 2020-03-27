Koronavirüs nedeniyle evden çalışan ebeveynlerin günleri bakın nasıl geçiyor

Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVİD 19) pandemisi nedeniyle insanlar işine, çocuklar ise okullarına gidemiyor. Hemen hemen herkesin evde olduğu bugünlerde evde yaşam hem komik hem zorlu hem de düşündürücü anlara sahne oluyor. Örneğin, Twitter'da yayınlanan komik enstantanelerden biri, çocuğunun karyolasını derme çatma bir masaya dönüştüren bir babayı gösteriyor. Bu ustaca fikir, küçük çocuğun çubuklardan geçemeyeceği ve işini mahvedemeyeceği anlamına geliyor.

Bu arada başka bir ebeveynin ise çocuklarını hareketsiz tutmak için ellerini ve ayaklarını bağladığı görülüyor. Anne, gelen tepkiler üzerine bunu sadece fotoğraf için yaptığını söylüyor.

Bir başka ebeveyn de aynı yolu seçmiş görünüyor.

İşte evlerden yansıyan diğer kareler...





