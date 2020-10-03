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Koronavirüs nedeniyle hastane kaldırılan Trump'tan flaş açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2020 21:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 tedavisi için kaldırıldığı Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi çalışanlarına sosyal medya hesabından teşekkür ederek, “Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Koronavirüs nedeniyle hastane kaldırılan Trump'tan flaş açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump dün Covid-19’a yakalanmış, Trump tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Başkan Trump, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile hastane çalışanlarına teşekkür etti.

"ONLARIN YARDIMIYLA DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Trump, “Walter Reed Tıp Merkezi'ndeki doktorlar, hemşireler ve diğer herkes mükemmel. Benzer şekilde inanılmaz kurumlardan onlara katılanlar da harika. Bu veba ile mücadelede son 6 ayda muazzam ilerleme kaydedildi. Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum” dedi. (İHA)

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